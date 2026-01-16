Livigno si prepara ad accogliere gli assi dello snowboard. Dal 5 febbraio 2026, giornata delle prime qualificazioni, al 18 febbraio, giorno della finale dello slopestyle maschile, la Valtellina ospiterà i fuoriclasse della tavola per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Ecco tutte le cose da sapere sullo snowboard, sport che ha debuttato ai Giochi Olimpici a Nagano 1998.

Lo snowboard a Milano Cortina 2026

Nato negli Stati Uniti negli anni '60, lo snowboard si lega alle novità di quel periodo e alla voglia di trovare nuovi modi di fare sport sulla neve. Nel decennio successivo aumentò la produzione delle tavole e la disciplina iniziò a guadagnare popolarità, spinta dalla vicinanza a surf e skateboard: nel 1982, ecco i primi campionati nazionali negli States e nel 1994 l'introduzione dello sport come disciplina FIS. Per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali, lo snowboard ha debuttato nel programma Olimpico a Nagano 1998 con slalom gigante ed halfpipe. A Salt Lake City 2002 venne invece inserito lo slalom gigante parallelo, mentre a Torino 2006 esordì lo snowboard cross, a Sochi 2014 lo slopestyle e a Pyeongchang 2018 il big air. L’ultimo evento aggiunto nel programma a cinque cerchi è lo snowboard cross a squadre miste, a Pechino 2022.

Snowboard a Milano Cortina 2026, le regole

Ma come funzioneranno le varie gare di snowboard a Milano Cortina 2026? Intanto, si svolgeranno a Livigno e prevederanno, in generale, fasi di qualificazione e finali.

Nell’halfpipe gli atleti e le atlete si esibiscono una serie di trick mentre scendono lungo un pendio con la forma di semi-cilindro e vengono valutati per ampiezza e difficoltà dei salti.

Nello slalom gigante parallelo, due snowboarder scenderanno contemporaneamente lungo due tracciati paralleli. Durante le qualificazioni, ogni concorrente scenderà lungo i due tracciati, blu e rosso, una volta. I due tempi verranno sommati e i sedici migliori cumulati avanzeranno al turno a eliminazione. Il primo tempo di ogni batteria si qualificherà per quella successiva, fino alla finale.

Nello snowboard cross, dopo le qualificazioni a tempo che determineranno i migliori sedici, la competizione si svolgerà a scontri diretti: quattro atleti o atlete per batteria contemporaneamente su una pista costellata di salti, dossi e curve ampie. In ogni batteria ci sarà la classifica e i migliori due andranno al turno successivo, fino alla finale.

Nel big air gli atleti e le atlete scenderanno lungo un pendio dotato di una rampa, che verrà sfruttata per effettuare un salto in cui saranno fatte diverse acrobazie aeree.

Nello slopestyle gli atleti e le atlete scenderanno lungo un percorso che include una varietà di strutture (rail/salti), mentre verranno valutati per l’ampiezza, l’originalità e la qualità delle loro acrobazie.

Snowboard, programma a Milano Cortina 2026

Quando si svolgeranno le gare di snowboard a Milano Cortina 2026? Gli atleti scenderanno in pista dal 5 al 18 febbraio. Ecco il calendario completo delle gare:

Giovedì 5 febbraio

Ore 19:30, Big air uomini Qualif. Manche 1

Ore 20:15, Big air uomini Qualif. Manche 2

Ore 21, Big air uomini Qualif. Manche 3

Sabato 7 febbraio

Ore 19:30, Big air uomini Finale Manche 1

Ore 19:53, Big air uomini Finale Manche 2

Ore 20:17, Big air uomini Finale Manche 3

Domenica 8 febbraio

Ore 9 PGS donne Manche di qualificazione

Ore 9:30, PGS uomini Manche di qualificazione

Ore 10, PGS donne Manche di eliminazione

Ore 10:30, PGS uomini Manche di eliminazione

Ore 13, Women's Parallel Giant Sl. quarti di finale

Ore 13:24, Men's Parallel Giant Slalom quarti di finale

Ore 13:48, Women's PGS quarti di finale

Ore 14, Men's PGS quarti di finale

Ore 14:12, Women's Parallel Giant Sl. semifinali

Ore 14:19, Men's Parallel Giant Slalom semifinali

Ore 14:26, PGS donne Finalina

Ore 14:29, PGS donne Gran finale

Ore 14:36, PGS uomini Finalina

Ore 14:39, PGS uomini Gran finale

Ore 19:30, Big air donne Qualif. Manche 1

Ore 20:15, Big air donne Qualif. Manche 2

Ore 21, Big air donne Qualif. Manche 3

Lunedì 9 febbraio

Ore 19:30, Big air donne Finale Manche 1

Ore 19:53, Big air donne Finale Manche 2

Ore 20:17, Big air donne Finale Manche 3

Mercoledì 11 febbraio

Ore 10:30, Halfpipe donne Qualificazione Manche 1

Ore 11:27, Halfpipe donne Qualificazione Manche 2

Ore 19:30, Halfpipe uomini Qualificazione Manche 1

Ore 20:27, Halfpipe uomini Qualificazione Manche 2

Giovedì 12 febbraio

Ore 10, SBX uomini Seeding Manche 1

Ore 10:55, SBX uomini Seeding Manche 2

Ore 13:45, Men's Snowboard Cross 1/8 Finals

Ore 14:18, Men's Snowboard Cross Quarterfinals

Ore 14:39, Men's Snowboard Cross Semifinals

Ore 14:56, SBX uomini Finalina

Ore 15:01, SBX uomini Gran finale

Ore 19:30, Halfpipe donne Finale Manche 1

Ore 19:59, Halfpipe donne Finale Manche 2

Ore 20:28, Halfpipe donne Finale Manche 3

Venerdì 13 febbraio

Ore 10, SBX donne Seeding Manche 1

Ore 10:55, SBX donne Seeding Manche 2

Ore 13:30, Women's Snowboard Cross 1/8 Finals

Ore 14:03, Women's Snowboard Cross Quarterfinals

Ore 14:24, Women's Snowboard Cross Semifinals

Ore 14:41, SBX donne Finalina

Ore 14:46, SBX donne Gran finale

Ore 19:30, Halfpipe uomini Finale Manche 1

Ore 19:59, Halfpipe uomini Finale Manche 2

Ore 20:28, Halfpipe uomini Finale Manche 3

Domenica 15 febbraio

Ore 13:45, Mixed Team Snowboard Cross Quarterfinals

Ore 14:15, Mixed Team Snowboard Cross Semifinals

Ore 14:35, Snowboard cross a squadre Finalina

Ore 14:40, Snowboard cross a squadre Gran finale

Lunedì 16 febbraio

Ore 10:30, Slopestyle D Qual. Manche 1

Ore 11:35, Slopestyle D Qual. Manche 2

Ore 14, Slopestyle U Qualificazione Manche 1

Ore 15:05, Slopestyle U Qualificazione Manche 2

Martedì 17 febbraio

Ore 13, Slopestyle D Finale Manche 1

Ore 13:27, Slopestyle D Finale Manche 2

Ore 13:54, Slopestyle D Finale Manche 3

Mercoledì 18 Febbraio

Ore 12:30, Slopestyle uomini Finale Manche 1

Ore 12:59, Slopestyle uomini Finale Manche 2

Ore 13:28, Slopestyle uomini Finale Manche 3

L'Italia e lo snowboard alle Olimpiadi

L'azzurra Michela Moioli ha vinto la prima medaglia d’oro italiana dello snowboard alle Olimpiadi Invernali di Pyeonchang 2018, specialità snowboard cross. La prima medaglia ai Giochi di un italiano è invece quella di Thomas Prugger, argento nello slalom gigante a Nagano 1998.