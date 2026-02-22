Ultimo giorno di gare a Milano Cortina 2026. Dopo la doppietta da sogno di Simone Deromedis e Federico Tomasoni nello ski cross, oggi domenica 22 febbraio terminano i Giochi Olimpici con le ultime medaglie da assegnare e alcuni azzurri ancora in gara. Speranze soprattutto nel bob a 4 maschile, con Baumgartner, Bilotti, Fantazzini e Mircea). In serata, la cerimonia di chiusura all'Arena di Verona. Ecco orario, programma di giornata e dove vedere le gare in tv e streaming.

Milano Cortina, le gare di oggi

Ecco le gare di oggi a Milano Cortina 2026:

10 bob – Bob a 4 maschile, terza manche (Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

10 sci di fondo – 50 km tc mass start femminile (Anna Comarella)

11.05 curling – Torneo femminile, finale per l’oro: Svizzera-Svezia

12.15 bob – Bob a 4 maschile, quarta manche (ev. Patrick Baumgartner, Lorenzo Bilotti, Eric Fantazzini, Robert Mircea)

14.10 hockey ghiaccio – Torneo maschile, finale per l’oro: Canada-Stati Uniti

20.30 cerimonia di chiusura

Milano Cortina, dove vedere gare oggi

Dove vedere le gare di oggi a Milano Cortina 2026? I Giochi sono trasmessi in diretta tv e in chiaro sui canali Rai, in streaming su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, ma anche su Hbo Max, Discovery+, Dazn, Timvision e Prime Video Channels.