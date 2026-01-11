Il Maestro Andrea Bocelli, una delle voci più riconosciute nel panorama artistico internazionale e simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, si esibirà alla Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, il 6 febbraio. Nel corso di una carriera unica, il Maestro ha saputo unire la solidità tecnica della grande tradizione lirica italiana con una straordinaria capacità di trasmettere emozioni in modo diretto e universale. La sua presenza rappresenta un ponte naturale tra musica e sport: non si tratta solo di un ritorno nel contesto olimpico, dopo la sua partecipazione alla Cerimonia di Chiusura dei Giochi Invernali di Torino 2006, ma anche un’occasione per raccontare i Giochi attraverso il nostro patrimonio musicale italiano conosciuto e apprezzato in tutto il mondo.

Milano Cortina, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

Durante la Cerimonia di Apertura, la sua performance costituirà uno dei passaggi più iconici dell’evento, coniugando lo spettacolo e l’essenza dei valori olimpici. La partecipazione del Maestro Andrea Bocelli contribuirà così a rafforzare e valorizzare l’identità dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, conferendo alla narrazione un tono contemporaneo e allo stesso tempo globale. Ispirata all’idea dell’Armonia che guida l’intera Cerimonia Inaugurale realizzata da Balich Wonder Studio, la sua esibizione darà vita a un momento intenso ed emozionante in cui la musica diventa espressione condivisa, in grado di affiancare i gesti e le storie degli atleti.