Alle 20 inizierà l'atto conclusivo della 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali
Cala il sipario sulle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 22 febbraio, sono previste le ultime gare dei Giochi Olimpici italiani e la cerimonia di chiusura del grande evento. Dopo la finale dell'hockey, che assegnerà l'ultimo oro, i riflettori andranno sull'Arena di Verona. Alle 20, gli occhi del mondo punteranno lo storico anfiteatro romano, patrimonio Unesco, per l'atto conclusivo della venticinquesima edizione delle Olimpiadi invernali. Ecco orario, ospiti e dove vederla in tv e streaming.
La cerimonia di chiusura si estenderà oltre l’Arena, coinvolgendo Piazza Bra e il Teatro Filarmonico, con il coro e l’orchestra della Fondazione. L'evento ruota attorno al tema ‘Beauty in Action’, un omaggio alla bellezza italiana come forza dinamica: “Parliamo della bellezza che il mondo ci riconosce ma una bellezza in movimento, in continua trasformazione” ha raccontato all'Adnkronos Adriano Martella, creative director della cerimonia e head of creative di Filmmaster. Il filo narrativo è l’acqua, anche a livello scenografico, ispirato alla forma di una goccia: “È il minimo comune denominatore della vita. Ci accomuna tutti. Disegna il territorio, permette gli sport invernali ed è una spia di ciò che succede al pianeta. Rappresenta quanto siamo tutti collegati. È un sistema bellissimo e fragile”. L’acqua diventa così metafora del ciclo naturale che unisce montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. Al centro dello spettacolo ci sarà Roberto Bolle: “Rappresenta il bello italiano, il saper fare con il corpo - evidenzia Martella -. È dentro un cast straordinario, dove la qualità è il criterio principale. Era con noi a Torino 2006. Oggi torna con tecnologie e linguaggi completamente diversi. Ma ci sono tanti altri protagonisti”. Tra i tanti ospiti, presenti anche il dj e producer Gabry Ponte, il cantante Achille Lauro e l'attrice Benedetta Porcaroli. (LEGGI L'INTERVISTA COMPLETA)
La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali 2026 sarà trasmessa dalle 20 su Rai 1 e in streaming gratuito su Raiplay, oltre che in abbonamento sulle piattaforme che stanno seguendo i Giochi. La telecronaca Rai sarà affidata ad Auro Bulbarelli, affiancato nella sua conduzione dal soprano Cecilia Gasdia. L'evento si concluderà alle 23.