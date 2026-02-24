circle x black
Trump invita nazionale maschile hockey alla Casa Bianca dopo oro a Milano Cortina: "Dovrei far venire anche la squadra femminile...". Le campionesse rifiutano

Il presidente americano ha invitato i campioni olimpici a Washington per celebrare il successo di domenica

Donald Trump - Fotogramma/IPA
24 febbraio 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Donald Trump invita la nazionale americana di hockey maschile, vincitrice dell'oro olimpico a Milano Cortina, al Congresso. Il discorso sullo Stato dell'Unione di oggi, martedì 24 febbraio, è l'occasione scelta dal presidente degli Stati Uniti per omaggiare i campioni. Trump aveva fatto il suo invito dopo la vittoria di domenica contro il Canada, chiamando il direttore dell'Fbi Kash Pate e parlando poi in vivavoce con la squadra: "Voglio stringere la mano a ciascuno di voi. Devo dirvi, dovremo portare anche la squadra femminile, lo sapete" aveva spiegato Trump, sottolineando che in caso di mancato invito alle ragazze (anche loro campionesse olimpiche) "probabilmente verrei messo sotto accusa".

Le campionesse olimpiche di hockey rifiutano invito di Trump

Dopo il memorabile oro vinto a Milano Cortina, le campionesse di hockey hanno però declinato l'invito con una nota: "Siamo sinceramente grate per l'invito alla squadra femminile di hockey vincitrice della medaglia d'oro alle Olimpiadi, e apprezziamo profondamente il riconoscimento. A causa dei tempi e degli impegni accademici e professionali già programmati dopo i Giochi, le atlete non sono in grado di partecipare. Sono onorate di essere state incluse e grate per il riconoscimento".

