circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina 2026, Malagò: "Caso tedofori? La storia degli atleti è sacra, l'ho sempre rispettata e valorizzata"

Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 è tornato sulle polemiche relative al viaggio della Fiamma olimpica

Giovanni Malagò - Fotogramma/IPA
Giovanni Malagò - Fotogramma/IPA
15 gennaio 2026 | 18.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il successo del viaggio della fiamma è pazzesco e la storia degli atleti è sacra. Tutto mi si può dire, eccetto che io non l’abbia rispettata e valorizzata”. Lo ha detto il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, a margine dell’evento di presentazione delle cerimonie delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 a Venezia.

Malagò è tornato, con una precisazione, sulla discussione delle ultime ore relativa ai tanti tedofori non appartenenti al mondo dello sport scelti per il viaggio della Fiamma olimpica : “Che il viaggio della fiamma sia un successo pazzesco non lo dico io, ma i fatti oggettivi, il Cio è entusiasta. E poi, anche su questo, massimo rispetto per le opinioni di tutti. Oggi ho scritto anche qualche riga dicendo che la grande maggioranza degli atleti è stata coinvolta, se qualcuno non lo è stato è perché qualcuno, che non siamo noi, deve pensare se coinvolgerli in altri ruoli magari più importanti”.

Malagò: "Successo Milano Cortina dipende da Paralimpiadi"

Nel corso dell'evento di oggi a Venezia, Malagò ha parlato dell'organizzazione di Milano Cortina 2026: “Stessa attenzione a Olimpiadi e Paralimpiadi? Ho cercato di raccontarlo in tutti i modi, con forza e con chiarezza. Il successo dell'organizzazione di Milano Cortina 2026 dipende anche e soprattutto dalle Paralimpiadi, perché è un segnale che il Paese ha attenzione e sensibilità”.

E ancora: "Le Paralimpiadi sono uno spettacolo straordinario, i siti di gara sono gli stessi delle Olimpiadi. Si guardano grandi atleti, non solo persone che hanno forme di disabilità, nelle venue dove ci sono state le competizioni olimpiche. E poi è un grande segnale anche di civiltà e infatti il Veneto è stra-protagonista delle Paralimpiadi, più di qualsiasi altro territorio. Chiamarle tutte Olimpiadi senza distinzione? Questa è una domanda che ogni tanto si fa, ma si va in campi dove ognuno ha le sue considerazioni. Io non faccio parte del mondo paralimpico, sono solo presidente di una fondazione che si occupa di organizzare le Paralimpiadi, però se uno facesse un sondaggio garantisco che i primi che non vogliono che sia la stessa cosa sono proprio i rappresentanti del mondo paralimpico. In quel caso, avrebbero forse meno attenzione rispetto a quando i riflettori si accendono solo per loro”.

In chiusura, una battuta sul countdown verso la cerimonia di apertura di Milano Cortina 2026, prevista a San Siro il 6 febbraio: “Cosa manca a poco più di 20 giorni? Oggi i grandi temi sono tutti a posto. Poi, ovviamente devi sistemare la pittura, finire le pulizie, completare gli allestimenti e sistemare i dettagli, ma anche quelli sono fondamentali”.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Milano Cortina tedofori Milano Cortina Olimpiadi Giovanni Malagò
Vedi anche
News to go
In pensione a 64 anni nel 2026, quando è possibile
News to go
Giorgia Meloni, oggi il compleanno della premier
Paolo Sorrentino: "La Grazia agli Oscar? Sono diventato grande per i premi" - Video
Federica Torzullo, proseguono le ricerche: videonews nostro inviato
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza