Le Olimpiadi sono iniziate. E dopo una settimana di Milano Cortina 2026, il bilancio sorride all'Italia dello sport che ha raccolto nei primi giorni di gare una pioggia di medaglie. Dai due ori di Francesca Lollobrigida (nei 3000 e nei 5000 metri) al trionfo memorabile di Federica Brignone nel Superg, passando per la doppia medaglia in discesa libera maschile con Giovanni Franzoni e Dominik Paris (rispettivamente argento e bronzo), gli azzurri sorridono e tra le persone si parla sempre più di Giochi Olimpici invernali. Con tanti appassionati che, presi dalla voglia di assistere a una gara, cercano di accaparrarsi gli ultimi biglietti disponibili.

Quanto costa vedere le Olimpiadi?

Ma quanto costa vedere le Olimpiadi invernali? È uno dei temi dei primi Giochi diffusi. Italiani a parte, tante persone arrivano dall’estero per seguire i loro beniamini della neve e del ghiaccio. “Questione di passione – dice Riccardo, 51 anni, di casa proprio a Bormio -. Capisco i tifosi stranieri, le Olimpiadi sono magia. D’estate e d’inverno. Io ho già visto discesa e combinata, verrò di nuovo per il SuperG e vediamo come va. Se porto bene, magari forse torno. Quanto costa? Io sono avvantaggiato, me ne rendo conto. Ho dovuto solo prendere i biglietti, insieme a mia moglie. Per la discesa ho speso 220 euro a testa. Per il SuperG un po’ di più, perché sono posti diversi”. Precisazione: per vedere le gare olimpiche, l’unico modo sicuro e controllato per comprare biglietti è la piattaforma ufficiale di ticketing, sia web che app. (LEGGI QUI L'APPROFONDIMENTO)

Olimpiadi e ospitalità

Con i Giochi diffusi cambia anche l'ospitalità olimpica, visto che per Milano Cortina 2026 On Location (provider Ufficiale ed Esclusivo di Hospitality per i Giochi Olimpici Invernali italiani) ha messo in piedi il più grande programma ufficiale di hospitality mai realizzato per le Olimpiadi invernali. I pacchetti di hospitality sono ancora disponibili, anche se in numero limitato. Con opzioni che partono da 176 euro per alcuni dei pacchetti 'Winter Essentials', fino a suite private ed escursioni personalizzate. Tutti i pacchetti di hospitality permettono di vivere l'atmosfera olimpica da vicino. E avvicinano i tifosi ai Giochi creando momenti indimenticabili. A oggi, i pacchetti più venduti sono quelli per l’hockey su ghiaccio, pattinaggio di figura, cerimonia di apertura e sci alpino femminile, mentre i paesi di maggior provenienza degli acquirenti sono gli Stati Uniti, l’Italia, la Svizzera, il Canada e la Germania.

Il caso dei droni olimpici

Oltre alle vittorie, l'ultima settimana racconta anche diverse curiosità. Le spettacolari esibizioni sulle montagne di Milano Cortina 2026 stanno per esempio facendo il giro del mondo. Sui social si guardano e commentano ogni giorno salti, discese, trick estremi, slittini a tutta velocità e anche rovinose cadute degli atleti alle Olimpiadi. Parte del merito è dei droni, protagonisti in questi giorni - insieme a campioni e medagliati olimpici - nel regalare alcune delle cartoline più belle dei Giochi italiani. Inquadrature aggressive, scenografiche, mozzafiato. Il vero valore aggiunto di un evento planetario. Ma come funzionano? (LEGGI L'APPROFONDIMENTO)