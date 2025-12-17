circle x black
Milano Cortina 2026, Favino protagonista alla cerimonia d'apertura

L'attore avrà un ruolo centrale all'interno dello storico evento

Pierfrancesco Favino - Fotogramma/IPA
Pierfrancesco Favino - Fotogramma/IPA
17 dicembre 2025 | 19.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Pierfrancesco Favino sarà uno dei protagonisti della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il prossimo 6 febbraio allo Stadio San Siro a Milano. Considerato tra i volti più autorevoli e rappresentativi del panorama cinematografico italiano e internazionale, avrà un ruolo centrale all’interno della Cerimonia, riconoscimento della sua capacità di incarnare lo spirito creativo e culturale italiano. La sua performance sarà un omaggio all'Armonia dei territori e al dialogo tra città e montagna attraverso l’interpretazione di un testo di grande forza evocativa.

Milano Cortina, Favino alla cerimonia inaugurale

L’esibizione di Favino sarà accompagnata da partiture originali eseguite dal violinista Giovanni Zanon, dando vita a un dialogo concepito per offrire al pubblico un’esperienza profondamente immersiva. "La presenza di Pierfrancesco Favino - si legge in una nota di Fondazione Milano Cortina 2026 - sottolinea i tratti di unicità e Spirito Italiano della Cerimonia di Apertura, amplificando l’attesa per un evento che promette di sorprendere e di emozionare il mondo. La sua interpretazione carica di intensità, sarà uno dei tanti momenti iconici della serata, contribuendo a rendere l’avvio dei Giochi un appuntamento davvero imperdibile: un incontro tra arte, sport e italianità che rimarrà impresso nella memoria collettiva".

