Dopo la riunione di ieri, mercoledì 24 settembre, la Federazione Internazionale Sci e Snowboard non ha ancora preso una decisione sulla partecipazione di atleti russi e/o bielorussi ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La Fis ha escluso gli atleti russi e bielorussi dalle competizioni internazionali pochi giorni dopo l'invasione militare completa dell'Ucraina, iniziata nel febbraio 2022 (la guerra è iniziata quattro giorni dopo la cerimonia di chiusura dei Giochi invernali di Pechino, dove gli atleti russi hanno vinto 32 medaglie, tra cui cinque ori, e la squadra bielorussa ha vinto due argenti). Ieri il consiglio direttivo della Fis ha discusso sulla proroga del divieto o sull'approvazione di una politica di status neutrale per i singoli atleti in vista dell'evento, senza però giungere a una decisione. Il consiglio si riunirà nuovamente il 21 ottobre.