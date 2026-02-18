circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v4

Milano Cortina, presidente Shakhtar dona 200mila dollari a Heraskevych dopo squalifica per casco con atleti ucraini uccisi in guerra

Lo skeletonista aveva ricevuto dal Cio il divieto di gareggiare con quel casco alle Olimpiadi

Heraskevych - Fotogramma/IPA
Heraskevych - Fotogramma/IPA
18 febbraio 2026 | 10.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il proprietario dello Shakhtar Donetsk ha donato più di 200mila dollari allo skeletonista Vladyslav Heraskevych. L'atleta è stato squalificato pochi giorni fa dalle Olimpiadi di Milano Cortina prima di gareggiare, per aver indossato un casco con l'immagine degli atleti ucraini uccisi durante la guerra con la Russia.

A pesare, sulla squalifica di Heraskevych, la decisione della giuria della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton, che aveva stabilito che le immagini sul casco violassero le regole sull'espressione degli atleti ai Giochi. L'atleta ha poi perso un ricorso presso il Tribunale Arbitrale dello Sport poche ore prima delle ultime due manche della sua gara, dopo aver saltato le prime due per la squalifica.

Heraskevych e la squalifica alle Olimpiadi

Heraskevych aveva ottenuto il permesso di allenarsi con il casco disegnato con i volti di 24 atleti ucraini deceduti, ma il giorno prima della gara il Cio lo ha poi avvertito che non avrebbe potuto farlo. Rinat Akhmetov, presidente dello Shakhtar Donetsk, ha così spiegato in un comunicato: "Il rispetto e l'orgoglio che si è guadagnato tra gli ucraini grazie alle sue azioni sono la ricompensa più grande. Allo stesso tempo, desidero che abbia abbastanza energia e risorse per continuare la sua carriera sportiva, oltre che per lottare per la verità, la libertà e il ricordo di coloro che hanno dato la vita per l'Ucraina". Il presidente di una delle squadre di calcio più importanti del Paese ha così donato 200mila dollari all'atleta, lo stesso premio in denaro che l'Ucraina paga agli atleti che vincono una medaglia d'oro ai Giochi.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Heraskevych casco Heraskevych presidente Shakhtar Heraskevych 200mila dollari
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video

In collaborazione con

Eni A2A


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza