Milano Cortina, Snopp Dogg a sorpresa: "L'ananas sulla pizza? Non mi infastidisce"

Il rapper americano ha parlato della cucina italiana in un'intervista

Snoop Dogg - Fotogramma/IPA
Snoop Dogg - Fotogramma/IPA
21 febbraio 2026 | 16.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nei giorni delle Olimpiadi di Milano Cortina, Snoop Dogg si diverte e continua a far parlare di sé. La leggenda del rap, coach onorario della nazionale statunitense per i Giochi Olimpici e inviato speciale Nbc per la manifestazione, ha parlato in un'intervista a Eurosport della cucina italiana. "Qual è il mio piatto preferito? La lasagna o il pollo alla parmigiana" la prima risposta data a una domanda un po' evergreen.

Snoop dogg e l'ananas sulla pizza

Snoop Dogg, che nei giorni delle Olimpiadi si è spostato un po' su tutte le venue, da Milano a Livigno passando per Cortina d'Ampezzo, ha poi toccato un tema sacro per gli italiani: la pizza. "Cosa ne penso dell'ananas sulla pizza? Non mi infastidisce, ha un buon sapore e non mi dà fastidio. Anche se la preferisco con il salame piccante...".

