La newsletter di avvicinamento ai prossimi Giochi Invernali. Ecco cos'è successo nell'ultima settimana
Le Olimpiadi sono arrivate. E con loro, a una settimana dalla cerimonia di apertura del 6 febbraio, i luoghi di Milano Cortina 2026 si riempiono di entusiasmo, accogliendo di giorno in giorno i fuoriclasse degli sport invernali e i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nel capoluogo lombardo è intanto arrivata la presidente del Cio Kirsty Coventry, che ha visitato il Main Media Center per incontrare le volontarie e i volontari che supportano le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.
La Presidente ha incontrato una piccola parte dei 18.000 volontari impegnati nei Giochi. Coloro che operano al Main Media Center svolgono un compito fondamentale in molteplici attività: dall’assistenza ai giornalisti e broadcaster alla gestione e coordinamento delle operazioni media. Durante la visita, la Presidente del Cio ha parlato con loro, ha ascoltato le loro storie e ha voluto ringraziarli personalmente, sottolineando il loro ruolo fondamentale: “Le volontarie e i volontari sono la fonte segreta della magia dei Giochi Olimpici” ha affermato, ricordando la propria esperienza da cinque volte atleta Olimpica.
“Spesso siete le prime persone che atleti, famiglie e tifosi incontrano. L’atmosfera che create è incredibilmente importante, non solo per chi è presente nei siti, ma anche per milioni di persone che seguono i Giochi in tutto il mondo”. Ripensando ai Giochi di Londra 2012, Coventry ha ricordato come l’entusiasmo dei volontari abbia trasformato l’esperienza degli atleti, aggiungendo: “Quell’energia e quella passione rimangono con te. È ciò che rende i Giochi così speciali”. Ha concluso invitando le volontarie e i volontari a portare avanti questo spirito, ringraziandoli “per tutto ciò che avete fatto e farete per rendere questi Giochi indimenticabili”.
La visita della Presidente Kristy Coventry ha ribadito l’importanza delle volontarie e dei volontari all’interno del Movimento Olimpico e il ruolo centrale che svolgono nel portare quotidianamente i valori Olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto dentro Milano Cortina 2026. Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò ha ringraziato la Presidente del Cio per la sua presenza e si è rivolto alla delegazione di volontarie e volontari: “Per ciascuno di voi questa sarà un’esperienza unica. Il mondo che rappresentate è fantastico. Per me, è il miglior esempio non solo dell’Italia, ma dell’intero pianeta”.