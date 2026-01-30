Le Olimpiadi sono arrivate. E con loro, a una settimana dalla cerimonia di apertura del 6 febbraio, i luoghi di Milano Cortina 2026 si riempiono di entusiasmo, accogliendo di giorno in giorno i fuoriclasse degli sport invernali e i più alti rappresentanti delle istituzioni. Nel capoluogo lombardo è intanto arrivata la presidente del Cio Kirsty Coventry, che ha visitato il Main Media Center per incontrare le volontarie e i volontari che supportano le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026.

Coventry incontra i volontari delle Olimpiadi

La Presidente ha incontrato una piccola parte dei 18.000 volontari impegnati nei Giochi. Coloro che operano al Main Media Center svolgono un compito fondamentale in molteplici attività: dall’assistenza ai giornalisti e broadcaster alla gestione e coordinamento delle operazioni media. Durante la visita, la Presidente del Cio ha parlato con loro, ha ascoltato le loro storie e ha voluto ringraziarli personalmente, sottolineando il loro ruolo fondamentale: “Le volontarie e i volontari sono la fonte segreta della magia dei Giochi Olimpici” ha affermato, ricordando la propria esperienza da cinque volte atleta Olimpica.

“Spesso siete le prime persone che atleti, famiglie e tifosi incontrano. L’atmosfera che create è incredibilmente importante, non solo per chi è presente nei siti, ma anche per milioni di persone che seguono i Giochi in tutto il mondo”. Ripensando ai Giochi di Londra 2012, Coventry ha ricordato come l’entusiasmo dei volontari abbia trasformato l’esperienza degli atleti, aggiungendo: “Quell’energia e quella passione rimangono con te. È ciò che rende i Giochi così speciali”. Ha concluso invitando le volontarie e i volontari a portare avanti questo spirito, ringraziandoli “per tutto ciò che avete fatto e farete per rendere questi Giochi indimenticabili”.

Malagò: "Volontari miglior esempio dell'Italia"

La visita della Presidente Kristy Coventry ha ribadito l’importanza delle volontarie e dei volontari all’interno del Movimento Olimpico e il ruolo centrale che svolgono nel portare quotidianamente i valori Olimpici di eccellenza, amicizia e rispetto dentro Milano Cortina 2026. Il presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò ha ringraziato la Presidente del Cio per la sua presenza e si è rivolto alla delegazione di volontarie e volontari: “Per ciascuno di voi questa sarà un’esperienza unica. Il mondo che rappresentate è fantastico. Per me, è il miglior esempio non solo dell’Italia, ma dell’intero pianeta”.