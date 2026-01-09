ll 2026 comincia e scandisce le ultime tappe della rincorsa verso Milano Cortina 2026. Con il test event di hockey al via oggi, venerdì 9 gennaio, verrà aperta al pubblico la Milano Santagiulia Ice Hockey Arena, uno degli ultimi tasselli verso le Olimpiadi Invernali al via il 6 febbraio con la cerimonia inaugurale di San Siro. L'impianto inizierà ospitando le Hockey Finals, in un primo atto che sarà prova generale verso i Giochi Olimpici.

Il debutto dell'Arena Santa Giulia

La Milano Santagiulia Ice Hockey Arena viene ufficialmente inaugurata con le Final Four del Campionato Ihl Serie A e della Coppa Italia 2025/2026, che termineranno domenica 11. Un test event cruciale nel percorso verso Milano Cortina 2026. Il polo vivrà tre giorni di sport per onorare la grande prima della struttura. Un palazzetto polivalente che sarà il centro nevralgico dei tornei di hockey di Milano Cortina 2026, assegnando il titolo femminile il 19 febbraio e quello maschile il 22 febbraio, poche ore prima della cerimonia di chiusura. L’hockey, uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi Invernali, vedrà quest’anno il ritorno in campo delle stelle della National Hockey League (Nhl), la lega professionistica nordamericana con i campioni più famosi al mondo. Un altro motivo che accende l’attesa. Le Hockey Finals inizieranno stasera alle 20 con la semifinale di Coppa Italia tra Caldaro e Varese. Sabato 10 gennaio, alle 11, l'altra semifinale di Coppa Italia Alleghe-Appiano. 15.30, la prima semifinale di Serie A Asiago-Cortina e, alle 20, l'altra semifinale Renon-Vipiteno. Domenica le finali: alle 11 quella per il terzo posto di Serie A, alle 15.30 l'ultimo atto di Coppa Italia e, alle 20, la finale scudetto di Serie A.

Pronto il bacino idrico ad Anterselva

Ad Anterselva è stato completato e consegnato il nuovo bacino idrico, un’opera strategica per i Giochi. Come comunicato da Simico, l’intervento è stato realizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano e Comune di Anterselva in coordinamento con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, nell’ambito del potenziamento delle infrastrutture per l’innevamento programmato. Il bacino ha una capacità complessiva di 31.500 metri cubi, una profondità di circa 8,5 metri ed è dotato di una diga con un’altezza di 10 metri. L’impianto è già in esercizio ed è destinato a garantire continuità ed efficienza nella produzione di neve tecnica, anche in condizioni climatiche sfavorevoli, rafforzando l’affidabilità delle piste in vista dei Giochi. L’opera risponde a esigenze di carattere emergenziale e strutturale: oltre al bacino, è stato realizzato un ulteriore punto di adduzione dell’acqua per alimentare l’impianto di innevamento, già collaudato e messo in esercizio in fase di prova. "Il completamento del bacino idrico rappresenta un passo fondamentale per garantire la piena funzionalità degli impianti sportivi e il corretto svolgimento delle competizioni olimpiche. Questa opera, consegnata nei tempi previsti, non risponde solo alle immediate esigenze dell'evento internazionale, ma lascia anche un'eredità di capacità infrastrutturale rafforzando le condizioni dello sport e delle attività invernali per tutta la comunità” ha commentato il Commissario e Ad Simico Fabio Saldini.

Abodi: "Premi detassati per gli atleti"

"Medagliati olimpici detassati? Mi sembra una buona cosa, il concetto è che il merito non si tassa. Un concetto che nello sport ha un suo senso. Simbolicamente questa disponibilità, messa a disposizione anche con la collaborazione del ministro dell'Economia Giorgetti, va nella direzione del riconoscimento non solo del merito, ma anche del talento e dell'impegno di questi atleti". Così, il ministro per lo sport e i Giovani Andrea Abodi ha parlato nel programma 'Da Casello a Casello' (su Isoradio) di una misura che toccherà da vicino gli atleti italiani alle prossime Olimpiadi.

"È un piccolo premio - ha aggiunto Abodi - un incentivo, è un modo per dire grazie a questi ragazzi che sono un esempio e un punto di riferimento in una fase nella quale la tecnologia comunica velocemente e non sempre educatamente. Il messaggio che parte attraverso le prestazioni sportive diventa educativo, sociale, di promozione del movimento fisico come recita anche la Costituzione".