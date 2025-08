Parola d'ordine: pianificazione. Il percorso verso le prossime Olimpiadi Invernali avanza anche attraverso una serie di accordi tra Fondazione Milano Cortina 2026 e realtà concentrate sulla valorizzazione dei territori che faranno da sfondo ai Giochi del prossimo anno. Partnership strategiche per sottolineare il concetto di italianità e la valorizzazione dei luoghi. Perché i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali, di nuovo in Italia dopo 20 anni, saranno soprattutto un'opportunità per il futuro.

Milano Cortina, nuovi accordi

Sono diversi gli accordi di partnership ufficializzati nell'ultima settimana verso le Olimpiadi. Tra questi, c'è quello con Fincantieri: i Giochi Paralimpici, in particolare, costituiscono per l'azienda un esempio di determinazione e resilienza. Il Gruppo, che attraverso il programma Fincantieri everyDEI ha fatto di diversità, equità e inclusione dei valori fondanti della propria identità, si è impegnato a favorire la partecipazione attiva e la valorizzazione di ogni individuo, e riconosce nei Giochi un catalizzatore di cambiamento sociale e culturale, capace di abbattere barriere e costruire una società più equa e accogliente. Con questo accordo, Fincantieri ha confermato il proprio ruolo di protagonista nello sviluppo del Sistema Paese, contribuendo a un progetto di respiro internazionale che pone l’Italia al centro della scena globale. L’adesione ai valori Olimpici e Paralimpici rappresenta per il Gruppo un’opportunità concreta per rafforzare il proprio impegno verso la responsabilità sociale d’impresa, promuovendo un modello di crescita inclusiva, in linea con le sfide e le aspirazioni delle nuove generazioni.

Rese ufficiali nell'ultima settimana anche le partnership tra Fondazione Milano Cortina 2026 e Trentino Marketing (realtà che, su mandato della Provincia autonoma di Trento, ha come missione principale la promozione territoriale) e Idm Alto Adige (che sostiene i consorzi dell’alta qualità alimentare del Sudtirol).

Milano Cortina 2026, lavori in corso per i Giochi

Continuano intanto i preparativi per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026. Come spiegato da Fabio Saldini sono iniziati i lavori dell’impianto di risalita Apollonio-Socrepes. Il Commissario di Governo ha annunciato pochi giorni fa l’avvio del cantiere della cabinovia di Cortina d’Ampezzo, un intervento strategico per i Giochi 2026 e per la mobilità di tutto il territorio. L’impianto a fune prevederà l’installazione di 10 piloni, la realizzazione di tre stazioni (valle, intermedia e monte) con 50 cabine da 10 persone capaci di trasportare 2.400 persone all’ora.

"In questi giorni sono cominciati gli scavi per lo spostamento della viabilità alla stazione di valle, con il montaggio macchina per la realizzazione delle fondazioni speciali - ha aggiunto Saldini -. I topografi stanno tracciando l’asse per consentire l’inizio dello scavo dei plinti in linea. Sembrava impossibile a molti, invece, nel rispetto del Piano delle Opere, della legge e della trasparenza, procediamo senza indugi nella realizzazione di questa infrastruttura che gioverà a tutti i visitatori e agli abitanti di Cortina anche dopo le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026".