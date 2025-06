La copertina dell'ultima settimana è tutta sua. Tra sogni, aspettative e realtà, Federica Brignone ha raccontato il percorso di recupero dopo il brutto infortunio ai campionati italiani di gigante: "Milano Cortina 2026? La mia salute viene prima. Mi piacerebbe dire ai miei tifosi che ci sarò sicuramente, ma il problema è che non lo so. Ci proverò, questo è il mio obiettivo, sto lavorando tanto tutti i giorni anche per quello". La campionessa azzurra lo ha detto dal J-Medical di Torino, dove lavora ogni giorno per la riabilitazione.

"Sono fiduciosa e positiva - ha aggiunto - ma vorrei ricordare che si tratta prima di tutto della mia salute e della vita futura, non di fare una gara di sci che è sicuramente importante, ma un po’ meno. Questa è la mia prima motivazione, poi tornare sugli sci è un’altra grandissima motivazione che mi aiuta a fare qualcosa in più tutti i giorni anche perché il tempo stringe”. Per il dottor Panzeri, responsabile medico della Fisi, può esserci un cauto ottimismo: "Il legamento crociato non ci dà preoccupazione, oggi possiamo escludere un ulteriore intervento. Ci sono anche altri legamenti interessati che abbiamo suturato, ma non opereremo".

Milano Cortina, work in progress

In occasione del simbolico -250 giorni a Milano Cortina 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, insieme alla Società Infrastrutture Milano Cortina 2026 e a centinaia di imprese coinvolte, ha ricordato di essere "al lavoro senza sosta per realizzare opere solide, moderne e funzionali, indispensabili per il successo dei Giochi".

Come si legge in una nota, "procedono a ritmo serrato i lavori in alcuni dei luoghi simbolo più iconici, tra cui il Villaggio Olimpico e Paralimpico, che accoglierà oltre 1.400 atleti da tutto il mondo. Il Villaggio prende forma: sono già state installate 150 casette mobili — tutte sostenibili, prive di barriere architettoniche e progettate per offrire il massimo comfort. Nel corso del mese inizieranno anche i lavori nell’area servizi del Villaggio, che caratterizzerà l'intero complesso con una struttura intelligente e flessibile". Proseguono a pieno ritmo anche gli interventi allo Sliding Centre “Eugenio Monti” di Cortina, che ospiterà le spettacolari gare di bob, skeleton e slittino. Dopo il successo della pre-omologazione della pista, sono partite le attività per la riorganizzazione della viabilità e la movimentazione dei materiali. L’infrastruttura sarà completamente integrata nel paesaggio circostante: è in corso il montaggio della nuova struttura con tetto verde, mentre stanno sorgendo gli edifici di partenza, ispirati alla tradizionale architettura ampezzana, con il caratteristico tetto a due falde. Si lavora anche all’intera area di intervento, modellata secondo forme naturali e arricchita da percorsi pedonali e stradali in ghiaino delle Dolomiti. In vista dei Giochi, la prima prova ufficiale è prevista per novembre, in occasione della tappa di Coppa del Mondo di bob e skeleton.

L'ultima settimana racconta anche una nuova partnership tra Pirelli e Fondazione Milano Cortina 2026 . Giovedì 5 giugno è stato ufficializzato l'accordo con cui la multinazionale è diventata Olympic and Paralympic partner dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un accordo che prevede la fornitura esclusiva di pneumatici invernali Pirelli per la flotta di auto fornite da Abarth, Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Lancia e Maserati in qualità di Automotive Premium Partner e che durerà fino alla conclusione del grande evento.