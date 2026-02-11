Pattinatori russi naturalizzati spagnoli, con un passato nella nazionale tedesca; coppie italo-francesi, franco-canadesi, canadesi-statunitensi. Il caso più eclatante è il duo che gareggia per la Spagna formato dalla britannica Olivia Smart e dal tedesco Tim Dieck. C'è praticamente ogni combinazione possibile nelle squadre di danzatori sul ghiaccio che questa sera, alla Milano Ice Skating Arena, si giocheranno il titolo di campioni olimpici.

DANZA SUL GHIACCIO, MENO DI UN TERZO DELLE COPPIE HA LA STESSA NAZIONALITA'

Delle venti coppie qualificate per la finale della danza sul ghiaccio, appena sei sono formate da pattinatori che condividono da sempre la cittadinanza. Se ne aggiungerebbe una settima: i coniugi Diana Devis, russa nata negli Stati Uniti, e Gleb Smolkin, originario di San Pietroburgo. A Milano Cortina, però, gareggiano per la Georgia, nazionale che - come si è visto nel team event, in cui fino all'ultimo ha rischiato di strappare il bronzo all'Italia - si è molto rafforzata da quando la Russia è stata esclusa dalle competizioni, a seguito dell'invasione dell'Ucraina.

Guerre a parte, il 'melting pot' nel pattinaggio di figura in generale e nella danza sul ghiaccio in particolare, ha un'altra origine: un sito d'incontri. Sì perché in uno sport che non è certo popolare come altri e in una disciplina che non prevede la specialità individuale, non è facile trovare un partner con cui condividere il sogno a cinque cerchi. Bisogna avere stazza e altezza compatibili, feeling sul ghiaccio (e possibilmente anche fuori dalla pista), oltre allo stesso livello di ambizione, costanza e determinazione.

IL SITO D'INCONTRI PER PATTINATORI SU GHIACCIO

Per rendere più semplice la vita dei pattinatori in cerca del compagno ideale nel 2003 il data scientist ed ex danzatore sul ghiaccio Augie Hill ha creato la piattaforma 'Ice Partner Search'. "Uno strumento per pattinatori che cercano partner competitivi", spiega il fondatore sul suo sito internet personale. Chi si iscrive carica una biografia, a cui allega foto e video delle sue performance in pista. Per trovare la propria metà sul ghiaccio, si può ottimizzare la ricerca 'filtrando' per caratteristiche tecniche ma anche fisiche, come peso e altezza. E... "It's a match!".

Può darsi però che il partner ideale si trovi all'altro capo del mondo. E allora che fare? Lasciare che i confini geografici limitino i propri sogni di gloria o fare i bagagli ed esser pronti a rinunciare alla propria bandiera? La risposta sembrerebbe scontata, a guardare alla lista delle coppie qualificate alle finali delle Olimpiadi di Milano Cortina.

MILANO CORTINA, LA STORIA ROMANTICA DI MARCO FABBRI E CHARLENE GUIGNARD

Alla quinta posizione della classifica provvisoria si trova la coppia azzurra formata dal milanese Matteo Fabbri e dalla bretone, naturalizzata italiana, Charlène Guignard. I due si conobbero proprio grazie ad 'Ice Partner Search', che nel loro caso fu galeotto non solo sul ghiaccio, ma anche nel cuore. Stessa storia per la coppia 100% statunitense - lei californiana, lui del Michigan - Madison Chock ed Evan Bates. Sposati, vincitori degli ultimi tre Mondiali, dati per superfavoriti a Milano Cortina 2026. Poi, quando mancava solo un anno ai Giochi, il ritorno alle competizioni del fuoriclasse francese Guillaume Cizeron ha cambiato le carte in tavola.

MILANO CORTINA, IL RITORNO DI CIZERON (CON NUOVA PARTNER)

Oro a Pechino 2022 e argento a Pyeongchang 2018, Cizeron è tornato in pista non con la storica compagna di vittoria Gabriella Papadakis, ma con Laurence Fournier Beaudry. Quest'ultima detiene il record di casacche cambiate: facendo coppia con Nikolaj Sørensen, nato a Copenaghen, dal 2013 al 2018 ha pattinato per la Danimarca. La difficoltà di ottenere la cittadinanza danese, ha spinto i due a optare per i colori di lei: sotto la bandiera del Canada sono arrivati noni alle Olimpiadi di Pechino 2022.

E ci avrebbero riprovato a Milano Cortina, ma nell'ottobre 2024 Sørensen è stato sospeso dalle competizioni per un'accusa (che lui respinge) di abusi sessuali nei confronti di un'altra atleta. Senza più un partner con cui poter gareggiare, Fournier Beaudry si è unita al suo storico amico Cizeron, con cui per anni ha condiviso la pista degli allenamenti.

Nonostante i due pattinino in coppia da pochissimo, alle Olimpiadi di Milano Cortina hanno già dimostrato di avere una perfetta sintonia. Davanti a Chock e Bates dopo la danza ritmica, potrebbe essere proprio la 'strana coppia' franco-canadese, a mettersi al collo questa sera la medaglia d'oro.