circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano-Cortina, Laegreid e il tradimento: niente lieto fine, ex fidanzata non perdona

L'atleta di biathlon confessa in lacrime e chiede scusa, l'ex compagna non si commuove

Sturla Holm Laegreid - (Afp)
Sturla Holm Laegreid - (Afp)
11 febbraio 2026 | 17.59
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Sturla Holm Laegreid ha confessato di aver tradito la fidanzata. L'atleta norvegese ha chiesto perdono davanti alle telecamere, alla fine della 20 km di biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le lacrime dell'atleta, però, non hanno sortito l'effetto sperato. Perdonato? No, per niente. L'ex compagna di Laegreid è stata intercettata dal tabloid VG. "Non ho scelto io di trovarmi in questa posizione e fa male. Abbiamo avuto contatti, lui sa quali sono le mie opinioni in merito", ha detto la ragazza, che chiede l'anominato. Quindi, la sentenza: "E' dura perdonare". I ringraziamenti vanno "alla mia famiglia e ai miei amici che mi hanno sostenuto in questo periodo e a tutte le persone che hanno mostrato vicinanza nei miei confronti pur senza conoscermi".

Laegreid, con dichiarazioni che - in un certo senso - entrano nella storia delle Olimpiadi, ha fatto mea culpa davanti e telecamere e microfoni. "Sei mesi fa ho conosciuto l'amore della mia vita e 3 mesi dopo ho tradito questa persona", ha detto tra lacrime e singhiozzi.

La confessione pubblica non è stata propriamente gradita nemmeno all'interno del team norvegese, che avrebbe voluto celebrare degnamente il trionfo di Johan Olav Botn e invece si è trovato a dover gestire la vicenda privata di un atleta. "Ho sbagliato il momento, posso solo dire che spero di non aver rovinato la giornata a Johan. È il giorno di Johan ed è un peccato che io riceva così tanta attenzione", ha detto Laegreid dopo aver mandato in tilt i media nazionali. Petter Northug, totem dello sci nordico in Norvegia, ha stigmatizzato il comportamento del 'fedifrago': "C'era un'impresa da celebrare e si è parlato di altro...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sturla Holm Laegreid laegreid tradimento milano cortina biathlon
Vedi anche
News to go
Rider sfruttati, inchiesta su Glovo a Milano
News to go
Dichiarazione dei redditi 2026, modello 730: le novità
News to go
Maltempo sull'Italia, oggi allerta gialla in sei Regioni
Futuro nazionale, Sasso: "Noi interlocutore serio per il centrodestra" - Video
Pistoia Capitale del Libro, Guerri: “Motore culturale della Toscana”
Territorio, Pichetto: "Con sistema di monitoraggio Sim fotografia della situazione reale" - Video
Milano Cortina, oggi il SuperG con Paris e Franzoni - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, Constantini-Mosaner: "Medaglia pesantissima, abbiamo lavorato di squadra" - Video
Milano Cortina, staffetta mista short track d'oro: i festeggiamenti per il trionfo azzurro - Video
Milano Cortina, Sighel: "Traguardo all'indietro per tifosi, nessuno sbeffeggiamento ad avversari" - Video
Milano Cortina, Gios: "Medaglia short-track strepitosa, grazie al lavoro di squadra" - Video
Luca Argentero: “Ecco come mi sono trasformato per 'Motorvalley'” - Video

In collaborazione con

Eni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

PREVISIONI METEO
A cura di

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza