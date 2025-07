Appuntamento dal 28 al 30 agosto a Cortina per la terza edizione di Cortina in Wellness, un weekend dedicato a diffondere la cultura del benessere e dei corretti stili di vita. Promosso dalla Wellness Foundation (organizzazione non profit creata da Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di Technogym) l’evento può contare sul patrocinio di Milano Cortina 2026, del Comune di Cortina d’Ampezzo, della provincia di Belluno, della Regione Veneto e di Fondazione Cortina, sulla collaborazione di Cortina for Us, Cortina R-Evolution e dell’Associazione Albergatori di Cortina, e sul supporto di Cortina Marketing, dell’Ospedale Cortina in qualità di Official Medical Partner e di Technogym in qualità di Official Training Partner.

Verso Milano Cortina 2026

Si tratta di un’edizione speciale, l'ultima prima dei Giochi Milano Cortina 2026, che si aprirà il 28 agosto con la presentazione al Grand Hotel Savoia, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Presidente di Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò, il Sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi, Ettore Sansavini, Presidente di GVM Care & Research, e dei tanti attori che stanno lavorando con la Wellness Foundation per contribuire alla legacy sociale delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali.

"I Giochi di Milano Cortina 2026 rappresentano una grande occasione per diffondere la cultura della salute e della prevenzione e presentare l’Italia come il Paese del benessere e della qualità della vita – afferma Nerio Alessandri, Fondatore e Presidente di Technogym e della Wellness Foundation -. Saranno un’opportunità preziosa per Cortina, che potrà presentarsi al mondo come una destinazione turistica attenta ai valori dello sport, del wellness e dei sani stili di vita. Sono orgoglioso di collaborare con tanti attori locali per lasciare una legacy duratura e far sì che il wellness diventi un elemento distintivo per Cortina, da vivere a 360°, come in nessun’altra destinazione turistica di montagna”.

Cortina in Wellness

Nato da un’idea di Nerio Alessandri, Cortina in Wellness con un duplice obiettivo: promuovere i sani stili di vita come opportunità sociale per i residenti e rendere Cortina una vera e propria Wellness Destination, conosciuta a livello internazionale, fondendo il patrimonio del territorio con una nuova cultura e servizi di eccellenza orientati al benessere. Tra le iniziative promosse finora a favore della comunità ampezzana ci sono: un percorso rivolto ai giovani studenti delle scuole locali per diffondere la consapevolezza del valore del movimento per il benessere con sessioni di allenamento, in collaborazione con Fondazione Cortina, improntate al gioco e al divertimento; le lezioni sui temi della salute e della prevenzione, a partire dal sonno, con l’Università degli Adulti/Anziani di Belluno; la rubrica “Pillole di Wellness” su Radio Cortina, con interviste a esperti del movimento, della nutrizione e del benessere mentale.

In questo weekend di fine agosto, residenti e turisti avranno a disposizione un ventaglio di oltre 50 esperienze wellness tra cui scegliere. Dai workout a cura di master trainer Technogym e professionisti locali as Acquagym, Total Body, Tabata, oltre a entusiasmanti sessioni di Group Cycling in Piazza Roma. E poi Mountain Experience come il Running Club, l’E-bike tour, le camminate meditative, l’incantevole passeggiata al tramonto con le Guide Alpine Cortina; Wellness Recharge per favorire l’equilibrio fisico, mentale e interiore, con varie pratiche di Yoga, Pilates, Mindfulness, pause rilassanti e carezze alpine, Wellness Talk (incontri di promozione della cultura del wellness), Wellness Check-up per migliorare il proprio stile di vita grazie all’assessment su Technogym Checkup per scoprire la propria ‘wellness age’ e ai consigli personalizzati da parte di medici dell’Ospedale Cortina, Official Medical Partner.

Altra novità importante dell’edizione estiva 2025? L’Associazione Albergatori Cortina propone tre appuntamenti di Cortina Mindfulness: “Mindfulness e Cuore”, “Brain Break”, “Mindful Movement”. Momenti rigeneranti per riconnettersi con il proprio corpo e riscoprire il piacere del movimento consapevole. Per i più piccoli: il laboratorio teatrale "Mi muovo, mi trasformo" e “Yoga per bambini”, a cura di FairPlay.