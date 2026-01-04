circle x black
Brignone 'vede' Milano Cortina 2026: primo allenamento con le compagne di squadra

La fuoriclasse azzurra accelera in vista del grande appuntamento olimpico

Federica Brignone - Fotogramma/IPA
Federica Brignone - Fotogramma/IPA
04 gennaio 2026 | 20.06
Redazione Adnkronos
Federica Brignone adesso fa sul serio e mette nel mirino le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, al via il prossimo 6 febbraio. La fuoriclasse azzurra dello sci alpino sta continuando il suo percorso di recupero dopo il brutto infortunio al ginocchio, per arrivare al meglio ai Giochi, e oggi è tornata ad allenarsi per la prima volta con le compagne di squadra in Val di Fassa. A farlo sapere è il Coni, che sui propri account social ha postato le foto di una Federica sorridente, accompagnate da una didascalia che dice tutto: "Abbiate Fede! Nove mesi dopo l’infortunio, Brignone torna ad allenarsi in gruppo in Val di Fassa. In quel sorriso c’è già tutto! Bentornata Tigre".

Brignone ha già chiarito che sta facendo di tutto per arrivare alle Olimpiadi italiane da protagonista e non da comparsa. Il 6 febbraio, giorno della cerimonia di apertura, sarà portabandiera a Cortina insieme ad Amos Mosaner (i portabandiera a Milano saranno invece Federico Pellegrino e Arianna Fontana).

