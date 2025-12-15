circle x black
Milano Cortina 2026, Mariah Carey prima ospite internazionale della cerimonia inaugurale

Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile, la cantautrice statunitense sarà a San Siro il prossimo 6 febbraio per l'evento di apertura dei Giochi

Mariah Carey - Fotogramma/IPA
Mariah Carey - Fotogramma/IPA
15 dicembre 2025 | 11.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Mariah Carey è la prima grande ospite internazionale della Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in programma il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano.

Riconosciuta in tutto il mondo per la sua voce inconfondibile e per una produzione musicale capace di attraversare generazioni e culture, Mariah Carey incarna pienamente l’atmosfera emozionale che accompagna il percorso verso i Giochi. In questo scenario, la musica, linguaggio universale che avvicina storie e sensibilità diverse, si intreccia con il tema guida della Cerimonia di Apertura: Armonia. A San Siro, questo principio prenderà forma nell’incontro tra culture, creatività e partecipazione.

Mariah Carey alla cerimonia inaugurale

Lo sport, con i suoi valori di uguaglianza, rispetto e inclusione, amplifica questo racconto, trasformando Armonia in un’esperienza condivisa. Insieme, musica e sport danno vita a una Cerimonia in cui l’Armonia diventa esperienza viva, un luogo simbolico dove le comunità si incontrano, superano confini e si riconoscono parte della stessa energia collettiva dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. La partecipazione di Mariah Carey è ulteriore prova del respiro internazionale della Cerimonia e dei suoi messaggi. La Cerimonia di Apertura di Milano Cortina 2026, realizzata da Balich Wonder Studio, sarà un’esperienza irripetibile: un grande abbraccio collettivo che intreccia Spirito Italiano, innovazione, emozione e la partecipazione di artiste e artisti di livello internazionale. Un appuntamento unico nel suo genere, pensato per sorprendere, unire e lasciare un ricordo indelebile nelle spettatrici e negli spettatori di tutto il mondo.

Tag
Mariah Carey Mariah Carey Olimpiadi Milano Cortina Milano Cortina 2026
in Evidenza