Milano 'zona 30', in tutta la città limite velocità a 30 km/h dal 2024

Milano 'zona 30' a partire dal 1° gennaio 2024. Approvato ieri in Consiglio comunale un ordine del giorno - a prima firma del consigliere Marco Mazzei - che prevede infatti l'introduzione del limite di velocità a 30 km/h in tutta la città a partire dall'inizio del prossimo anno e ad eccezione solo di alcune strade a grande scorrimento. Una misura che ricalca quanto già accaduto in diverse città italiane ed europee, dove i limiti sulle strade sono stati abbassati ormai da diverso tempo. "Sono super felice", il commento di Mazzei sui social dopo l'approvazione di questa importante novità nella mobilità meneghina. Novità che, però, sembra non convincere tutti.



Il primo a puntualizzare è stato ieri il leader leghista e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini: "Ricordo al sindaco e al Pd che a Milano la gente vorrebbe anche lavorare…", aveva scritto su Twitter commentando l'odg appena passato.

"Io credo - le parole del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, interpellato oggi sull'argomento - che in tutte le cose dovrebbe esserci un po’ di gradualità, credo che ci siano delle strade che meriterebbero di essere limitate a 30 km all’ora, perché ci sono scuole e ospedali, e ci sono edifici sensibili dove è giusto che ci sia particolare attenzione" ma "in tutto il resto della città - ha aggiunto Fontana - forse il limite dei 50 km credo potrebbe essere più utile per evitare che si rischi il blocco della circolazione".