Ministri e social, la classifica degli account più attivi

Ministri e social, ecco la classifica degli account più attivi. A livello di engagement su Facebook spicca il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, seguito dal ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida. Anche a livello di interazioni su Facebook il primo posto spetta a Sangiuliano, seguito però in questo caso dal ministro della Giustizia Carlo Nordio e dal ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità Eugenia Roccella.

Passando a Twitter, a livello di engagement guida la classifica Francesco Lollobrigida, seguito dal collega dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e da Sangiuliano. Stesso podio per le interazioni su Twitter, ma con le prime due posizioni invertite.

Su Instagram, a livello di engagement è in testa Lollobrigida, seguito da Locatelli e dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (e vicepremier) Matteo Salvini.