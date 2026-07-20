Missioni internazionali, ok delle Commissioni parlamentari alle deliberazioni del Governo

Si è concluso l’esame, da parte delle Commissioni Affari esteri e Difesa di Camera e Senato, delle deliberazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nel 2026 (DOC. XXV, n.4) e della relazione analitica sulle missioni in corso (DOC. XXVI, n.4). Nella seduta delle Commissioni riunite della Camera sono state respinte tutte le proposte emendative presentate ed è stata approvata la relazione favorevole all’Assemblea predisposta dai relatori. Analogo esito è emerso al Senato, dove la Commissione Affari esteri e Difesa ha approvato le risoluzioni del relatore al termine di un confronto che ha visto la presentazione di risoluzioni alternative da parte dei gruppi PD e M5S, con richiesta di votazione per parti separate su alcune specifiche missioni. Il dibattito si è concentrato in particolare sul sostegno italiano alle iniziative NATO, UE e di sostegno all’Ucraina, nonché sulle missioni in Libia e Tunisia. Le votazioni separate richieste dalle opposizioni hanno comunque confermato il via libera della Commissione a tutte le disposizioni oggetto dello scrutinio. Con l’approvazione integrale delle risoluzioni del relatore sono risultate quindi precluse le votazioni sui testi alternativi presentati dalle opposizioni, concludendo l’iter dei provvedimenti.