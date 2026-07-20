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Missioni internazionali, ok delle Commissioni parlamentari alle deliberazioni del Governo

20 luglio 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
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Si è concluso l’esame, da parte delle Commissioni Affari esteri e Difesa di Camera e Senato, delle deliberazioni del Governo sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali nel 2026 (DOC. XXV, n.4) e della relazione analitica sulle missioni in corso (DOC. XXVI, n.4). Nella seduta delle Commissioni riunite della Camera sono state respinte tutte le proposte emendative presentate ed è stata approvata la relazione favorevole all’Assemblea predisposta dai relatori. Analogo esito è emerso al Senato, dove la Commissione Affari esteri e Difesa ha approvato le risoluzioni del relatore al termine di un confronto che ha visto la presentazione di risoluzioni alternative da parte dei gruppi PD e M5S, con richiesta di votazione per parti separate su alcune specifiche missioni. Il dibattito si è concentrato in particolare sul sostegno italiano alle iniziative NATO, UE e di sostegno all’Ucraina, nonché sulle missioni in Libia e Tunisia. Le votazioni separate richieste dalle opposizioni hanno comunque confermato il via libera della Commissione a tutte le disposizioni oggetto dello scrutinio. Con l’approvazione integrale delle risoluzioni del relatore sono risultate quindi precluse le votazioni sui testi alternativi presentati dalle opposizioni, concludendo l’iter dei provvedimenti.

Le risoluzioni approvate/1 

Le risoluzioni approvate/2

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missioni internazionali Commissioni parlamentari Governo NATO UE
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