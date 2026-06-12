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A Milano l’archive takeover di Dsquared2 da Cavalli e Nastri

A Milano l’archive takeover di Dsquared2 da Cavalli e Nastri
12 giugno 2026 | 17.50
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dsquared2 e Cavalli e Nastri hanno celebrato il lancio di un’iniziativa di valorizzazione dell’archivio con un cocktail event ospitato nel negozio donna di Cavalli e Nastri a Milano, accompagnato da un dj set di Giada Ormando. Riuniti amici del brand, membri della stampa, talent, creativi e addetti ai lavori del mondo della moda, la serata ha segnato l’inizio di un progetto di due settimane dedicato al fascino duraturo degli archivi di moda e del design iconico. Gli ospiti sono stati invitati a scoprire una selezione curata di capi iconici dell’archivio Dsquared2, dall’autunno/inverno 2006 alla primavera/estate 2025. Con look sia maschili sia femminili, la presentazione ripercorre l’evoluzione del linguaggio visivo distintivo del brand e celebra alcune delle sue collezioni più memorabili.

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L’esperienza si estende oltre lo spazio espositivo: le vetrine dei negozi donna e uomo di Cavalli e Nastri sono state trasformate in installazioni dedicate, con una selezione di look d’archivio Dsquared2. Accanto all’allestimento, i visitatori hanno inoltre la possibilità di acquistare una selezione curata di capi ready-to-wear e accessori Dsquared2, che vanno dalla primavera/estate 2017 all’autunno/inverno 2024. Distinta dai pezzi d’archivio esposti, l’offerta retail consente a collezionisti e appassionati di accedere a una selezione unica di creazioni della storia recente del brand. Il progetto rafforza la crescente importanza della moda d’archivio nella cultura contemporanea, creando un dialogo tra passato e presente e sottolineando la duratura rilevanza di capi che continuano a ispirare nuove generazioni di appassionati di moda.

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archivio moda design iconico fashion archive
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