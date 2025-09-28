circle x black
Afraa Al-Noaimi presenta la sua capsule 'Desert Rose' a Milano
28 settembre 2025 | 16.36
Si è svolto presso Palazzo Visconti, sotto l'egida della Regione Lombardia, la di presentazione della collezione 'Desert Rose' firmata Afraa Al-Noaimi. L’evento ha visto la partecipazione di diverse istituzioni, tra cui Barbara Mazzali, assessore di Regione Lombardia e Gianluca Mirante, direttore Italia, Cipro, Grecia e Malta Hktdc, oltre a giornalisti nazionali ed esteri e protagonisti del settore, rappresentando un'importante occasione di scambio culturale tra Qatar e Italia.

La collezione 'Desert Rose' unisce la creatività della stilista all’eccellenza produttiva lombarda, impiegando materiali pregiati come chiffon, seta cady, mussola e canapa stretch. I capi alternano silhouette fluide, come cappe e abiti ampi, a forme più strutturate, come tuniche e modelli aderenti, in un equilibrio tra volumi e precisione artigianale. I colori richiamano i paesaggi del Qatar, con tonalità di avorio, celeste, sabbia e terra, arricchiti da accessori distintivi come calze e guanti decorati con cristalli 'rosa del deserto', hijab in garza, dettagli in marmo di Carrara e finiture dorate che omaggiano la tradizione qatariota.

Il progetto, realizzato con il supporto della Regione Lombardia, ha evidenziato il ruolo strategico della collaborazione istituzionale nel rafforzare i rapporti culturali ed economici tra Italia e Qatar.

