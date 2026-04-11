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Atelier sposa nella bufera, un gioiello di Borgognoni utilizzato senza autorizzazione

Durante uno shooting fotografico sarebbe stato utilizzato un anello solitario ideato e disegnato dal manager, che ha reagito con una diffida formale e preannunciando azioni legali

Il manager Giulio Borgognoni
Il manager Giulio Borgognoni
11 aprile 2026 | 13.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un caso destinato a far discutere quello che coinvolge un noto atelier di moda sposa e Giulio Borgognoni, manager attivo nel settore creativo e imprenditoriale. Durante uno shooting fotografico realizzato nelle ultime ore, sarebbe stato impiegato senza autorizzazione un anello solitario ideato e disegnato proprio da Borgognoni, che ne detiene i diritti esclusivi.

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Manager eclettico e visionario, Borgognoni è da tempo riconosciuto come un professionista capace di anticipare tendenze e linguaggi, muovendosi con disinvoltura tra creatività, branding e strategia. Non a caso, il mondo della comunicazione lo considera un punto di riferimento per approccio, determinazione e capacità di trasformare le idee in progetti concreti.

La sua risposta alla vicenda è stata immediata: il manager ha reagito con una diffida formale, intimando l'immediata cessazione dell’utilizzo del materiale e preannunciando azioni legali in caso di mancato riscontro. Una presa di posizione che conferma la sua linea intransigente nella difesa delle proprie creazioni. La vicenda resta ora in attesa di sviluppi, ma una cosa è certa: Borgognoni ha ribadito, ancora una volta, che la tutela del valore creativo non è negoziabile.

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moda atelier sposa abiti da sposa gioielli anello solitario giulio borgognoni shooting fotografico
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