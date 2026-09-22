circle x black
Cerca nel sito
 

Diesel, 'sexy e dirompente' l'ultima festa di Glenn Martens

Per la sua ultima collezione per il marchio di Otb, lo stilista belga inscena una performance ad alto tasso di sensualità con 200 ballerini, denim e abiti destroyed

Tre look della sfilata Diesel primavera-estate 2027
Tre look della sfilata Diesel primavera-estate 2027
22 settembre 2026 | 19.39
Federica Mochi
LETTURA: 4 minuti

La struttura in acciaio e le luci rosse ricordano un club di Berlino. Potrebbe quasi essere il famigerato Berghain, visto che in prima fila è seduto il temuto buttafuori ormai più famoso del club stesso, Sven Marquardt. Ma siamo a Milano, da Diesel, per l’ultima sfilata disegnata da Glenn Martens, che, va specificato, resterà saldamente al timone di Maison Margiela. Il marchio di punta di Otb sceglie di chiudere il fortunato capitolo del creativo belga trasformando lo show in una festa che sfugge alla definizione di classica sfilata. Prima un bacio. Poi un altro. Una coppia si lascia andare alle effusioni tra gli ospiti, poi un’altra e un’altra ancora. Sono 200 performer camuffati tra gli invitati che prendono vita mentre i modelli sfilano. Dietro l’apparente improvvisazione c’è una regia precisa. La performance è firmata da (LA)HORDE, il collettivo artistico francese che dal 2019 dirige il Ballet National de Marseille e che ha curato il corpo di ballo del LUX Tour di Rosalía. L’idea è quella di un happening nel quale l’imprevisto diventa parte dello show. Una festa che, per tensione e sensualità, ricorda 'Climax' di Gaspar Noé.

Da Diesel la festa viene sempre prima di tutto" spiega Glenn Martens, raccontando una collezione che definisce “disruptive, sexy, fluida, divertente” e costruita sull’idea che tutti siano parte della stessa esperienza. E anche la moda segue questa logica. Il daywear viene scomposto e ricomposto. I modelli, qualcuno col rossetto volutamente sbavato sulla bocca, indossano giacche di pelle, blazer, maglioni e camicie ‘fusi’ nello stesso capo; i ricami e i cut-out disegnano orchidee sul corpo; il nuovo Pantasock mescola pelle e denim. Le gonne sono corte davanti e ancora più drasticamente accorciate sul retro, mentre il trompe-l’œil trasforma camicie leggere in pesanti cappotti, il denim in pelle e i microshorts in un’illusione ottica. È il caos di chi si veste di corsa dopo una notte troppo lunga: abiti trasparenti, sottovesti, camicie e completi sartoriali sembrano essersi aggrovigliati addosso, tagliati e ricomposti senza preoccuparsi troppo delle regole. E alla fine torna il denim, il codice più riconoscibile di Diesel, fino ai micro shorts dell’ultimo look indossato da Ella Snyder, la stessa modella che aveva aperto la prima sfilata di Martens per il brand nel 2021. Un cerchio che si chiude.

Per Renzo Rosso è una conclusione concordata tempo addietro. Il patron di Otb racconta ai cronisti di aver deciso con Martens già un anno fa di chiudere così il percorso creativo, lasciandogli una sorta di “red carpet” finale. Ma, assicura, non rappresenta una frenata per il marchio. Al contrario, Rosso sottolinea il lavoro di Martens non solo sulla collezione ma anche sull’intrattenimento e sul coinvolgimento del pubblico: “Ha lavorato sul montaggio, sul rimontaggio dei capi, sull’entertainment, sulla sensualità. È qualcosa di veramente particolare e speciale”. E sul futuro creativo di Diesel non scopre ancora le carte. “Abbiamo un team veramente fortissimo”, dice, annunciando che il prossimo nome sarà comunicato più avanti. Per Rosso, del resto, la creatività resta il principale strumento con cui un gruppo come Otb può competere con i grandi conglomerati del lusso: “Non possiamo gareggiare solo contro le loro risorse, per questo basiamo tutto sulla creatività. Penso che abbiamo un Dna unico”.

La tecnologia è un altro dei terreni sui quali Rosso dice di voler spingere l’azienda. È un convinto sostenitore dell’intelligenza artificiale e racconta di averla già introdotta in diverse aree del gruppo, coinvolgendo anche centinaia di manager. Ma, sottolinea, deve essere guidata: la sfida è utilizzare l’AI senza permettere che sostituisca la componente umana e creativa. Un tema che affronta anche nel suo ultimo film, ‘Be Brave’, nel quale racconta il rapporto tra innovazione e coraggio. “Be Brave è la mia vita”, dice.

E i cambiamenti, osserva, arrivano anche dalle nuove generazioni, influenzate dalla trasformazione sociale, politica e tecnologica. Per questo, secondo lui, anche le aziende devono continuare a evolvere. Quanto a Milano, Rosso la considera sempre più un centro internazionale della moda e della creatività. “Sta facendo veramente dei grandi passi”, osserva, sottolineando la crescente presenza dei grandi marchi e il ruolo di Montenapoleone come vetrina internazionale. Una crescita che, ammette, porta con sé anche il problema degli affitti sempre più alti ma che secondo lui riflette la forza attrattiva della città e dello stile di vita italiano. Diesel oggi volta pagina ma la festa continua fino all’ultimo look. L’ultima notte di Glenn Martens per il brand è sensuale e volutamente disordinata. Proprio come un club notturno dal quale, prima o poi, bisogna uscire. (di Federica Mochi)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Diesel Glenn Martens Otb Renzo Rosso Sfilata Milano Fashion Week
Vedi anche
Battesimo InnoTrans per Strisciuglio, Ad Fs annuncia nuovo piano entro anno - Videonews dalla nostra inviata
Brano de 'La Sirenetta' per una piccola paziente oncologica in isolamento, l'esibizione dall'interfono è commovente
Mai più Crans Montana, la simulazione in discoteca dei liceali di Verona - Video
Rapina con pistola in una gioielleria a Firenze, il video delle minacce a un dipendente e la fuga con oltre 100mila euro
Ilaria Cucchi visita un Cpr: "Psicofarmaci non per curare ma per gestire la disperazione" - Video
Manovra, Salvini: "Banche possono contribuire così come i big dell'energia" - Video
Marattin: "Scuola non funziona, più che slogan su stranieri vanno risolti problemi" - Video
Finanza, Testa (Borsa italiana): "1.000 imprese quotate per aumento 1,5% Pil" - Video
Reggio Calabria, cento colpi di pistola e fucile esplosi a capodanno: scattano arresti e divieti di dimora - Video
Tre milioni di euro nascosti nei muri, blitz anticamorra nel Napoletano - Video
Funerali Mazzola, l'uscita del feretro dalla basilica di Sant'Ambrogio: l'ultimo coro dei tifosi dell'Inter - Video
Quando Presley Gerber parlava delle dipendenze: "A 14 anni ho iniziato a lavorare e a prendere farmaci" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza