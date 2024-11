Dolce&Gabbana porta a Parigi la mostra 'Du Coeur à La Main'

Dolce&Gabbana e Img portano a Parigi la mostra Du Coeur à La Main : Dolce&Gabbana (Dal Cuore alle Mani: Dolce&Gabbana), dal 10 gennaio al 31 marzo 2025 presso il Grand Palais. La tappa parigina segue il successo del debutto a Palazzo Reale a Milano, dove la mostra ha registrato il tutto esaurito e ottenuto ampi consensi internazionali. Presentando, per la prima volta insieme, oltre duecento tra le creazioni uniche della casa di moda, Du Coeur à La Main : Dolce&Gabbana è una lettera d’amore aperta alla cultura italiana, da sempre ispirazione e musa delle creazioni di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, e ne ripercorre lo straordinario processo creativo: dal cuore, da cui scaturiscono le idee, alle mani, attraverso cui prendono forma. L’esposizione, inoltre, include il lavoro di selezionati artisti visivi in dialogo con la creatività di Dolce&Gabbana.

Curata da Florence Müller con le scenografie di Agence Galuchat e prodotta da Img, la mostra celebra Dolce&Gabbana come simbolo dello stile italiano attraverso il sogno dell’Alta Moda. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso una serie di dieci sale su una superficie di 1.200 mq, esplorando l’approccio non convenzionale del marchio al mondo del lusso – elegante, sensuale e unico, ma anche ironico, irriverente e rivoluzionario. Le creazioni sono raccontate attraverso una serie di temi che evidenziano le molteplici influenze culturali italiane alle radici di Dolce&Gabbana: dall’arte all’architettura, dall’artigianato d’eccellenza al folklore, dalla musica all’Opera, il Balletto, il teatro e, naturalmente, la 'Dolce vita'. I biglietti saranno in vendita al pubblico a partire da mercoledì 20 novembre alle ore 11. Martedì 19 novembre una prevendita esclusiva di 24 ore sarà riservata agli utenti registrati sul sito web della mostra.