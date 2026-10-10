East Market torna con Pet Market, area dedicata agli animali domestici

Nuovo appuntamento con East Market, l’evento vintage milanese dedicato a privati e professionisti, dove tutti possono comprare e vendere. Domenica 18 ottobre, accanto a centinaia di espositori selezionati da tutta Italia, debutta per la prima volta Pet Market, il nuovo spazio dedicato al mondo degli animali domestici. Negli oltre 6.000 mq dell’ex fabbrica aeronautica di via Mecenate, East Market proporrà la consueta selezione di oggetti vintage, second-hand e da collezione: abbigliamento, artigianato, design, modernariato, arredamento, vinili, libri, fumetti, elettronica, giochi, sneakers, fotografia e molto altro. Da sempre pet friendly, East Market accoglie ogni mese migliaia di visitatori accompagnati dai propri cani. Da questa vocazione nasce Pet Market, uno spazio che riunisce brand, designer, artigiani, produttori indipendenti e associazioni, tra accessori, pet food naturale, pet bakery, toelettatura, pet fashion ed esperienze dedicate agli animali e ai loro padroni, con ritratti realizzati da illustratori, artisti e fotografi.

Main partner dell’iniziativa è Dog Heroes, marchio milanese specializzato dal 2020 in alimentazione casalinga e snack naturali per cani, che ha recentemente lanciato anche la linea per gatti Cat Heroes. Tra i partner figura Oasi Muso, rifugio impegnato nella protezione, nel recupero e nella cura degli animali in difficoltà, con particolare attenzione ai cani abbandonati o in emergenza. Tra gli espositori, Leo & Luna presenterà cucce, materassini e accessori artigianali, realizzati con tessuti selezionati e completamente lavabili. Quercia Bianca proporrà prodotti beauty naturali per cani e gatti, a base di estratti di piante officinali e ingredienti ipoallergenici, studiati per rispettare pelle e pelo. Robert Corbari, artista specializzato nel ritratto animale, esporrà le sue opere applicate a diversi oggetti e sarà presente con sessioni di live painting dedicate agli amici a quattro zampe.

Grande spazio sarà riservato anche alla moda, con capi e accessori dagli inizi del Novecento agli anni 2000, tra pezzi firmati, denim, militare, college, streetwear, custom e upcycling. Nella Vinyl Area si troveranno dischi di diversi generi musicali, cd, musicassette, vhs, dvd e oggetti legati alla cultura musicale. La filosofia di East Market è racchiusa nel motto 'Everything Old Is New Again': dare nuova vita agli oggetti del passato, valorizzandone l’unicità e promuovendo il riuso e la sostenibilità. A completare l’esperienza ci sarà Bar Ventura, ispirato ai bar italiani degli anni ’70, ’80 e ’90, con bevande, caffetteria, snack e street food. Nel cortile saranno presenti food truck con proposte internazionali, italiane, vegane, per celiaci e bambini. Dj set, mostre, aree tematiche e attività accompagneranno la giornata, confermando East Market come un evento che unisce shopping, cultura, musica, creatività e condivisione.