Elegante e sartoriale, Philipp Plein sfila nel suo nuovo hotel

E' una collezione "sexy, elegante e divertente" quella disegnata da Philipp Plein per la prossima primavera-estate e presentata per la prima volta nel suo The Plein Hotel, il nuovo luxury resort dello stilista tedesco inaugurato in via Manin, a Milano, che rappresenta l'esordio del creativo nell'hotellerie di lusso. "Questo è un sogno che finalmente si avvera - dice lo stilista accogliendo i suoi ospiti nelle sale tutte marmo, cristalli e specchi -. Io sono un sognatore, abbiamo lavorato a questo progetto per sei anni, con un numero impressionante di persone coinvolte. Questa è una soft opening e quando sarà aperto nessuno vedrà un posto così".

In passerella sfila una collezione particolarmente elegante e incentrata sui toni chiari: grigio, bianco e sparkling, come i completi formali per il giorno, look nerdy come la minigonna portata con il bomber e occhiali da vista, blazer con micro cristalli, mini e maxi abiti di paillettes bianche, tailleur pantalone con maxi bottoni dorati stile workwear, completini in tweed bon ton, varsity jacket e denim spalmato su trench, giubbotti e pantaloni sfilacciati. Completano i look occhiali futuristici e qualche tocco di nero.

"E' una collezione molto sartoriale - sottolinea Plein -. Ci sono diverse dinner jacket, perfette per essere indossate nel nostro hotel. Ma è anche un massimalismo alla Philipp Plein. Questa collezione è molto contemporanea e moderna. Nella moda oggi devi cambiare ogni stagione altrimenti muori e noi facciamo questo da 26 anni perché cambiamo, sempre".

(di Federica Mochi)