Armani, dalle zanne d'elefante alla tigre tappeto: in eredità anche l'arredamento animale

Nel testamento un elenco di oggetti custoditi nella dimora milanese dello stilista

12 settembre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
Spicca una passione per gli animali esotici nell'elenco di mobili e complementi d'arredo che Giorgio Armani ha voluto lasciare ai suoi eredi, primo fra tutti il compagno e braccio destro Leo Dell'Orco.

Oggetti a tema animale custoditi nella casa di via Borgonuovo 21, a Milano, dove lo stilista è vissuto fino alla morte. Un intero 'stabile-museo', che resterà in usufrutto a Dell'Orco "vita sua natural durante" e in cui - ha disposto con chiarezza lo stilista nel testamento scritto lo scorso 2 aprile - "gli arredi e ornamenti anche non di valore" non dovranno venire "rimossi da dove si trovano". L'elenco dei beni, con indicazione del piano e del locale in cui sono posizionati, offre una panoramica sulla maestosa dimora nel cuore di Brera.

Accanto a tavoli, scrivanie e librerie, al terzo piano spuntano due zanne di elefante, che saranno ereditate dalla sorella Rosanna Armani. C'è poi una collezione di fossili, equamente ripartita tra il compagno e Michele Morselli, ad della società immobiliare proprietaria di molte delle ville dello stilista. A lui anche "due tavolini in legno effetto pesce", mentre dal compagno saranno ereditati granchi in metallo e un orso in bronzo.

Passando al secondo piano, quello della camera da letto, una poltrona in "finto animale" e altri "animali in metalli" e la "tigre a tappeto", tutti destinato a Dell'Orco, così come il pezzo da collezione, la "pantera in bronzo" di Rivetti al primo piano.

