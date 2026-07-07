Ermanno Scervino, Mariacarla Boscono protagonista della nuova campagna a-i 2026/27

Mariacarla Boscono è la protagonista della nuova campagna autunno-inverno 2026/27 di Ermanno Scervino. Da sempre in equilibrio tra sperimentazione e artigianato, ricerca e memoria il lavoro di Ermanno Scervino si concentra a Firenze, la città dove un passato fastoso ricopre le sue strade, i giardini rinascimentali dominano le colline, e dove la ricerca di nuove forme di bellezza non si è mai fermata.

La campagna autunno-inverno 2026/27 avvicina la silhouette di una donna contemporanea alle geometrie di una villa rinascimentale: dalla superficie nera del coccodrillo lucido, usato per una gonna dalla severità seducente e per la borsa Amanda, allo stivale dalla punta affilata e dal tacco altissimo che si appoggia alle colonnine sinuose del parapetto, oltre il quale le volute del giardino sembrano fotografate al negativo. La luce segue i gesti di Mariacarla, sfiora il loden, la gonna di raso, attraversa il pizzo come dentro una lanterna, scompone il denim maschile.