Fendi sfilerà alla Galleria Nazionale di Roma con la prima couture di Maria Grazia Chiuri

Lo show il 9 luglio. Per l’occasione la maison inaugurerà all’interno del museo la mostra 'After un percorso di lavoro. Fendi/Karl Lagerfeld 1985. After steps through work'
La prima collezione Fendi couture autunno/inverno 2026–2027 firmata da Maria Grazia Chiuri sarà presentata a Roma, presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, nella serata di giovedì 9 luglio prossimo.
Per l’occasione la maison inaugurerà all’interno del museo la mostra 'After un percorso di lavoro. Fendi/Karl Lagerfeld 1985. After steps through work', aperta al pubblico dal 10 luglio al 25 ottobre.