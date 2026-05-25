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H&M lancia una capsule con Lotto

Costruita attorno alla cultura e alla comunità del calcio, la collezione sviluppa il proprio racconto attraverso look che danno vita a diversi personaggi: il giocatore, l’allenatore, l’arbitro, la squadra e i suoi tifosi

Uno dei capi della collezione Lotto H&M
Uno dei capi della collezione Lotto H&M
25 maggio 2026 | 21.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

H&M annuncia una collaborazione con Lotto, lo storico brand italiano di sportswear fondato a Montebelluna nel 1973. In un momento in cui il linguaggio culturale dello sport continua a influenzare la moda, la collezione menswear attinge dagli archivi di Lotto, reinterpretandoli in chiave contemporanea: grafica, audace e pensata tanto per l’ambiente urbano quanto per il contesto sportivo. Costruita attorno alla cultura e alla comunità del calcio, la collezione sviluppa il proprio racconto attraverso look iconici che danno vita a diversi personaggi: il giocatore, l’allenatore, l’arbitro, la squadra e i suoi tifosi. Ognuno diventa un punto di riferimento per costruire un guardaroba che esprime identità e appartenenza. Il risultato è una celebrazione dei codici dello sportswear che funzionano dentro e fuori dal campo, e in ogni spazio intermedio.

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I capi attraversano con naturalezza diversi contesti. Completi in jersey dai colori accesi, polo, shorts e calze alte sono caratterizzati da righe grafiche e dal jacquard Double Diamond, direttamente tratto dagli archivi Lotto. Fuori dal campo, shorts oversize in similpelle e blazer sartoriali sono indossati con la stessa disinvoltura sportiva; cappellini con logo, sciarpe e sneakers completano il look. Tutto è pensato per essere mixato: performance e tempo libero, heritage e contemporaneità. “Lavorare con gli archivi di Lotto è stato come aprire un capitolo molto specifico della cultura sportiva - commenta Andreas Löwenstam, design lead menswear di H&M - ricco di nostalgia e autenticità. Il nostro obiettivo era onorare questa eredità creando allo stesso tempo qualcosa di pienamente contemporaneo, unendo il Dna di entrambi i brand nello sportswear".

“Lotto - aggiunge Jameel Spencer, chief marketing officer, fashion & sports di Whp Global, proprietaria del brand Lotto - ha sempre vissuto nell’intersezione tra performance e cultura. Questa collaborazione con H&M rappresenta una piattaforma unica per reinterpretare il nostro heritage in chiave moderna, unendo sport e stile in modo autentico e rilevante a livello globale. Insieme abbiamo creato una collezione che riflette una visione condivisa e parla al consumatore contemporaneo, in un momento in cui l’estetica sportiva continua a influenzare la cultura a livello mondiale”.

Riproduzione riservata
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Tag
sportswear calcio collaborazione moda
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