Henry Zankov è il nuovo direttore artistico di Diane von Furstenberg. Ad annunciarlo è Graziano de Boni, ceo del marchio. La sua prima collezione debutterà nel settembre prossimo durante la New York Fashion Week. In questo nuovo ruolo, Henry supervisionerà l’intera direzione creativa del brand, dalle collezioni all’identità visiva. Continuerà inoltre a guidare il proprio marchio omonimo, Zankov, parallelamente alle sue responsabilità in Dvf. Henry è entrato per la prima volta in Dvf nel 2014, dove ha lavorato per quattro anni prima di lanciare il proprio brand. Il suo ritorno in Dvf è iniziato lo scorso settembre con la creazione di una capsule collection esclusiva, presentata in anteprima da Bergdorf Goodman. “Sono sempre stato circondato e ispirato da donne forti, e Diane ne rappresenta l’incarnazione assoluta - dice Zankov -. La donna Dvf è ribelle: sicura di sé, curiosa e indipendente. È per me un onore e un privilegio costruire sull’eredità di Diane e accompagnare il brand verso il futuro”.

Dal suo ingresso in Dvf nel 2023, il ceo Graziano de Boni sta portando avanti una strategia a lungo termine focalizzata sul recupero del linguaggio stilistico del brand, sul ripristino dell’autenticità del prodotto e sul rilancio della distribuzione globale. “Riportare il business internamente nel 2025 è stata una scelta precisa per recuperare l’identità e il valore del marchio - sottolinea de Boni -. Questa nomina segna una nuova fase della sua evoluzione. Henry porta nuova energia, una visione forte e una rilevanza culturale capace di avvicinare una nuova generazione a Dvf. Sono entusiasta di lavorare a stretto contatto con Henry per rafforzare l’eredità di Diane e di Dvf”. Soddisfatta della nomina anche la stilista Diane von Furstenberg: “Applaudo alla visione di Graziano. Sono entusiasta di vedere come il design di Henry, il suo senso del colore e la sua naturale sensibilità riusciranno a conquistare una nuova generazione”.