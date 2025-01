Iceberg Jeans torna con la direzione creativa di James Long

Torna Iceberg Jeans, l’iconica linea streetwear del marchio Iceberg. Sotto la direzione creativa di James Long, il marchio incarna uno stato d’animo vivace: divertente, inclusivo, contemporaneo, accessibile e irresistibile. Non è solo denim ma un guardaroba che spazia da capispalla a maglieria, dalla sartoria all’abbigliamento casual, completato dagli accessori. "Ho sempre desiderato dare una nuova vita a Iceberg Jeans - afferma James Long, direttore creativo di Iceberg -. Il marchio ha un'energia unica, e come tutto ciò che rappresenta Iceberg, si tratta sempre di guardare con ottimismo al futuro. Questi sono pezzi che amo e spero che anche gli altri li apprezzino e che diventino parte della loro vita di tutti i giorni".

Iceberg Jeans ha fatto il suo debutto nel 1986, emergendo come un marchio audace e orgoglioso che ha portato il design italiano, con il suo mix di divertimento e vestibilità, in tutto il mondo. Il suo successo è stato alimentato dal passaparola, grazie a campagne che sono diventate vere e proprie icone della cultura pop, con figure come Lil' Kim e Paris Hilton. Oggi, è proprio l'essenza positiva di questa tradizione, con uno sguardo rivolto al futuro, a rinascere. La collezione Iceberg Jeans Autunno 2025 sarà disponibile presso selezionati partner wholesale, Iceberg boutique ed e-commerce a partire da giugno 2025.