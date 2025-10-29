circle x black
Cerca nel sito
 

Ied apre Fashion Graduate Italia 2025 e presenta il meglio dei suoi fashion designer

La collettiva esprime il potenziale creativo e progettuale della scuola. In passerella capsule collection uomo, donna e genderless

Ied apre Fashion Graduate Italia 2025 e presenta il meglio dei suoi fashion designer
29 ottobre 2025 | 14.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Ied Graduate Fashion Show dell’Istituto Europeo di Design ha aperto l’edizione 2025 di 'Fashion Graduate Italia - Bridging Tribes, Building Dreams' di Piattaforma Sistema Formativo Moda. Ied ha presentato il 'best of' di otto designer diplomati in Fashion Design provenienti dalle sedi italiane del Gruppo: Milano, Cagliari, Firenze, Roma, Torino e l’Accademia di Como Aldo Galli. Una collettiva che esprime tutto il potenziale creativo e progettuale di una Scuola che, nel 2025, è stata riconosciuta tra le 20 migliori scuole di moda al mondo, classificandosi al 16° posto nel prestigioso ranking di CeoWorld Magazine.In passerella, una scenografia multiforme di linguaggi visivi, texture, tessuti e accostamenti cromatici dà vita all’esperienza Ied Graduate Fashion Show.

Si alternano capsule collection uomo, donna e genderless, restituendo uno spaccato dello stato attuale della moda: una lettura personale del contemporaneo, filtrata dai cambiamenti che segnano la vita di ogni individuo. I progetti esplorano culture e influenze attuali; i look riflettono temi urgenti come il cambiamento climatico, che spinge a progettare soluzioni sostenibili e funzionali attraverso capi modulari capaci di adattarsi a contesti climatici mutevoli, oppure l’affettività distorta quando legata a dinamiche di abuso e controllo. Altri progetti affrontano invece il tema ancestrale dell’essere umano come opposizione primordiale tra forma ed essenza, in cui il corpo diventa una superficie in trasformazione, pronta ad accogliere capi destrutturati e fluidi.

“Fashion Graduate Italia rappresenta, anno dopo anno, uno sguardo a 360 gradi sulle nuove linfe che alimentano e rigenerano i linguaggi della moda, un momento in cui la ricerca restituisce ampiezza e profondità al gesto creativo - commenta Danilo Venturi, direttore Ied Milano e vicepresidente Piattaforma Sistema Formativo Moda. - Per Ied è l’occasione di mostrare non solo il talento dei propri diplomati, ma anche la capacità dei giovani di dichiarare una visione, di costruire ponti tra discipline, culture e sensibilità diverse: è da questo intreccio che può nascere il futuro del sistema moda”. Gli otto fashion designer che hanno presentato le proprie capsule collection sono: Stiven Harapi con Tyāga, Chiara Cavalieri con Essere per sé, Chiara Gallo con La brava bambina, Arian Mahmoudzadeh con The new Persia, Umberto Fenicchia con Teche, Nicola Demontis con Resilience, Mia Agopian con Between the lines outsider, Filippo Sansalone con Say cheese.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Fashion Graduate Italia 2025 Istituto Europeo di Design Capsule Collection Moda Sostenibile Giovani Designer
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza