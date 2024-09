La 'Jungle couture' di Gianvito Rossi

I colori esotici e le creature della giungla fanno da filo rosso alla collezione di Gianvito Rossi per la per la primavera-estate 2025 nella collezione 'Jungle Couture' presentata a Milano durante la fashion week. Dettagli eclettici e sofisticate lavorazioni si ispirano alle creature selvagge: una fibbia minimal e contemporanea, che rievoca la testa del serpente mamba, adorna sandali stiletto e gladiatore con un design intrecciato che ricorda il corpo sinuoso dell’animale. Applicati a mano su minuscole strisce di pelle, trecento cristalli bicolore creano luccicanti squame su sandali stringati.

Scintillanti strass nelle sfumature dorate dell’ambra e del marrone ricreano le eleganti striature del manto della tigre. E ancora, una cascata di cristalli impreziosisce un sandalo con zeppa dal tocco glamour, raffinati sandali stiletto e una slipper in stile marocchino con la punta a mandorla. Il più grande felino vivente è fonte d’ispirazione anche per un grintoso sandalo dal tacco importante con molteplici cinturini che cingono una fascia in pelle effetto cavallino con un motivo tigrato. Lo stesso dettaglio, in un pellame prezioso, caratterizza il modello flat. Silhouette che fondono forza e femminilità si rifanno al più delicato degli animali: le ali della farfalla, in rete e morbida pelle scamosciata, donano una allure seducente a sandali dal tacco a spillo e stivali stringati sopra al ginocchio.

Più sofisticata una mule in seta presenta una lavorazione ispirata alla criniera del leone, dove ogni elemento viene tagliato singolarmente nel tessuto e lavorato a mano per conferirne la forma. Ricche tonalità di oro e bronzo, viola intenso, verde lussureggiante e arancione caratterizzano i modelli da sera in nappa metallizzata e camoscio. Per il giorno, una palette più neutra si incentra sui toni del beige, marrone, nero e bianco in pelle e morbido suede. Cinturini in pelle dorata si innalzano, come liane, su sandali a stiletto e su un sandalo da sera con un tacco vigoroso. Uno zoccolo in gomma dal tocco rock - caratterizzato dal Ribbon, il monogramma della Maison -, completa la selezione. Audace e femminile, la collezione primavera-estate di Gianvito Rossi tratteggia una donna forte e sicura di sé pronta per moderne avventure urbane.