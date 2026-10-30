L'universo vintage di Angelo Caroli nel documentario 'Angelo - Il Principe del Vintage'

È stato presentato presso il Centro di Ricerca Gianfranco Ferré di Milano, 'Angelo – Il Principe del Vintage', il documentario diretto da Francesca Zerbetto e prodotto da Kamera Film, dedicato alla straordinaria storia di Angelo Caroli, fondatore di A.N.G.E.L.O. e figura di riferimento internazionale nel mondo del vintage. Un viaggio attraverso la storia della moda, il valore della memoria e la passione per il collezionismo. Dopo l'anteprima mondiale al Biografilm Festival di Bologna, il documentario è arrivato a Milano per un appuntamento speciale prima delle successive proiezioni in sale cinematografiche selezionate. L'evento ha rappresentato un'occasione per incontrare Angelo Caroli e la regista, approfondire la genesi del film e scoprire da vicino una parte del patrimonio custodito nell'A.N.G.E.L.O. Vintage Archive. Più che il ritratto di un collezionista, il documentario racconta la storia di un uomo che ha saputo riconoscere il valore del passato prima che il vintage diventasse un fenomeno culturale e un linguaggio centrale nella moda contemporanea.

La storia di Angelo Caroli inizia nel 1978, quando, ancora giovanissimo, scopre il fascino dell'abbigliamento americano di seconda mano. Attraverso i primi viaggi a Prato, allora importante centro di smistamento degli abiti provenienti dagli Stati Uniti, comincia a selezionare capi che raccontano epoche, identità e stili differenti. Una ricerca istintiva, guidata dalla curiosità e da una sensibilità estetica fuori dagli schemi, che negli anni si trasforma in un progetto imprenditoriale e culturale di respiro internazionale. In un'epoca in cui l'abito usato era ancora lontano dall'essere riconosciuto come oggetto di valore, Caroli ne intuisce il potenziale estetico, storico e creativo, anticipando temi oggi fondamentali per il sistema moda, come il riuso, la circolarità e la conservazione del patrimonio tessile. Quella passione originaria si è progressivamente trasformata in A.N.G.E.L.O. Vintage Palace, a Lugo di Romagna, e in un archivio che oggi raccoglie oltre 150.000 capi e accessori, databili dalla fine del XIX secolo agli anni Duemila. Una straordinaria biblioteca materiale della moda, divenuta negli anni un punto di riferimento per maison, designer, stylist, ricercatori e istituzioni culturali internazionali.

È proprio questo universo a prendere forma nel documentario di Francesca Zerbetto. Attraverso la figura di Angelo Caroli, il film esplora il confine tra passione e ossessione, ricerca e collezionismo, restituendo agli abiti una dimensione che supera la loro funzione originaria. Ogni capo diventa una testimonianza del proprio tempo, un frammento di storia capace di attraversare generazioni e di alimentare nuove possibilità creative. "Sono profondamente lusingato che sia stato realizzato un documentario dedicato a quella che è la mia più grande passione: recuperare, ridare valore e tramandare alle generazioni future la storia della moda attraverso gli abiti. Vedere che questo percorso, fatto di ricerca, dedizione e amore per il vintage, susciti tanto interesse e apprezzamento è per me una grande soddisfazione e una conferma del valore di ciò che ho cercato di costruire in tutti questi anni", afferma Angelo Caroli.

Il documentario invita così a riflettere sul significato stesso del conservare: custodire un abito non significa semplicemente sottrarlo al tempo, ma preservarne la memoria e renderlo parte di un racconto ancora in evoluzione. Ad accompagnare la preview milanese, tre installazioni tematiche realizzate appositamente per l'occasione hanno portato al Centro di Ricerca Gianfranco Ferré una selezione di 15 capi provenienti dall'A.N.G.E.L.O. Vintage Archive. Un percorso espositivo concepito per ripercorrere le origini della ricerca di Angelo Caroli e raccontare alcune delle tappe più significative della sua attività di collezionista. La selezione restituisce, attraverso pochi pezzi emblematici, la ricchezza di un patrimonio costruito in oltre quarant'anni di ricerca, nel quale ogni abito rappresenta un documento storico e una potenziale fonte d'ispirazione per il futuro.

La serata del 29 ottobre si è aperta con un incontro tra Angelo Caroli e la regista Francesca Zerbetto, accompagnata dalla produzione di Kamera Film. L’incontro è stato dedicato alla genesi del documentario e al percorso umano e professionale del suo protagonista. È seguita la proiezione del film, mentre la seconda parte dell'evento è stata dedicata a un momento di incontro con il mondo della moda, della cultura e dell'industria creativa, accompagnato da un cocktail, dalla visita alle installazioni d'archivio e da una seconda proiezione del documentario, fruibile anche parzialmente.