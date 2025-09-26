circle x black
MM6 porta la passerella in strada

l marchio di Otb presenta la primavera-estate 2026 nella centralissima via Manzoni tra citazioni agli anni '70, tailoring rilassato e pelle effetto worn out

Un look MM6 per la primavera-estate 2026
Un look MM6 per la primavera-estate 2026
26 settembre 2025 | 20.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Una sfilata in strada per MM6. Il brand di Otb in passerella durante la Milano Fashion Week rilegge il vocabolario del quotidiano con un twist ironico e contemporaneo. Il guardaroba che si compone di capi basici sfila nella centralissima via Manzoni: dalle camicie in cotone, alle giacche, fino alle pencil skirt dai colori tenui. Il tailoring si fa rilassato, il trench da donna è fatto di giochi di trasparenze e si porta con il beachwear in evidenza. Sotto l'ombrello di Otb, il brand conferma la sua missione di sperimentazione: non solo creare moda ma offrire un nuovo punto di vista sul reale, fatto di layering imprevisti e di colori pop: il rosa bubblegum e l'arancione vitaminico sono il colpo di pennello. Non mancano riferimenti agli anni '70 come le stampe con i fiorellini, trasparenze e giacche di pelle dall'effetto worn out. (di Federica Mochi)

