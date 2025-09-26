MM6 porta la passerella in strada

Una sfilata in strada per MM6. Il brand di Otb in passerella durante la Milano Fashion Week rilegge il vocabolario del quotidiano con un twist ironico e contemporaneo. Il guardaroba che si compone di capi basici sfila nella centralissima via Manzoni: dalle camicie in cotone, alle giacche, fino alle pencil skirt dai colori tenui. Il tailoring si fa rilassato, il trench da donna è fatto di giochi di trasparenze e si porta con il beachwear in evidenza. Sotto l'ombrello di Otb, il brand conferma la sua missione di sperimentazione: non solo creare moda ma offrire un nuovo punto di vista sul reale, fatto di layering imprevisti e di colori pop: il rosa bubblegum e l'arancione vitaminico sono il colpo di pennello. Non mancano riferimenti agli anni '70 come le stampe con i fiorellini, trasparenze e giacche di pelle dall'effetto worn out. (di Federica Mochi)