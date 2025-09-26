Moda: Dsquared2 alza il volume con i suoi Fashion Rebels

Con la nuova collezione spring/summer 2026, Dsquared2 alza il volume sul suo inconfondibile gusto per il power clash e porta all’estremo il suo amore per i momenti più iconici della storia della moda. Dean e Dan Caten riscoprono le origini del loro sogno fashion - fatto di audacia, bellezza e potere - e lo rinnovano per una generazione che vuole tutto, subito, e senza regole. La collezione è un viaggio 'wild' dentro gli archetipi editoriali degli anni ’80, ’90 e 2000, ma capovolgendoli e riscrivendo le regole. È un summer dream che mescola suggestioni college, fiori macro, monogram, contrasti estremi e texture potenti. Per la donna, couture clash e feminine power la fanno da padrone tra stampe animalier, silhouette voluminose e layering a più strati. Il classico si ribella: gonne interamente ricamate a mano si muovono come onde, il denim strappato abbandona la zip per un’elasticatura integrata che reinterpreta l’iconico underwear a vista. La giacca navy si ibrida con il mondo dello sportswear, stringendosi in punti strategici.

Due pezzi spiccano su tutti, la camicia destrutturata con schiena scoperta e frontale che si assottiglia sui fianchi, da infilare nella cintura o portare libera e il minidress in chiffon leopardato, composto da migliaia di frange. Gli accessori, sovradimensionati, diventano parte integrante della silhouette: collane con pietre massicce e maxi perle si indossano come capospalla su una semplice canotta bianca. Le giacche sfoggiano spallacci con straps da zaino da cui pendono charms e la nuova sneaker DC-642: verde, bianca o viola, un omaggio al 1964 (anno di nascita dei designer) e al numero 2, simbolo dei gemelli e della loro doppia visione che converge in una direzione unica.

La collezione maschile spinge il contrasto tra slim e baggy, regalando libertà assoluta di espressione. Camicie di pizzo in colori primari spiccano su completi neutri, denim shorts strappati si portano sopra collant leopardati, mentre i pantaloni workwear a doppio ginocchio brillano di cristalli. Tropical prints e dettagli di sashiko embroidery raccontano contaminazioni globali. Berretti da college, trucker hat e baschi si alternano, moltiplicando le sfumature di mascolinità. La cintura cargo militare definisce le proporzioni, i charms pendono dai top con spallacci integrati. La Twin Bag torna in nuovi colori e forme, diventando il cuore della collezione accessori.