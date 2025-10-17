Moorer inaugura flagship store a Roma

MooRER, brand italiano di riferimento nel luxury outerwear, inaugura oggi il suo nuovo flagship store nella centralissima Via Borgognona 4F a Roma, segnando una tappa cruciale nella strategia di espansione internazionale del brand, che include ulteriori opening strategici nelle principali capitali mondiali. Ospiti d’eccezione Francesco Totti, James Franco e Sabrina Ferilli, che contribuiscono a rendere l’apertura un momento ancora più speciale. Il nuovo spazio romano rappresenta una vera e propria evoluzione del Dna MooRER, traducendo l'essenza del brand in una nuova espressività che unisce rigore formale ed eleganza esterna a un mondo interno ricco di dettagli raffinati e preziosità artigianali.

Progettato da Marco Michele Rossi di Newtone Architects, il nuovo flagship store si caratterizza per un approccio innovativo che va oltre il minimalismo tradizionale, creando un ambiente dove tecnologia e natura si fondono per una nuova esperienza dello spazio vendita. L'ambiente è pervaso da una luce calda, sobria e dorata, che valorizza i cromatismi essenziali MooRER, grazie al marrone scuro del legno di noce massello e l'oro antico quasi bronzeo delle strutture espositive. Le pareti sono rivestite con un intonaco speciale arricchito da frammenti di cristallo che creano riflessi madreperlacei e rifrazioni luminose, trasformando lo spazio in un palcoscenico in grado di esaltare ogni singolo capo.

Il prodotto è posto al centro assoluto dell'esperienza di shopping: il nuovo spazio romano trasforma l'atto dell'acquisto in un'esperienza immersiva dove toccare e indossare un capo diventa un gesto essenziale, in un habitat invitante che esprime il grande valore del prodotto attraverso un mood sensoriale discreto ma coinvolgente. L'inaugurazione del flagship store di Via Borgognona rappresenta quindi non solo un nuovo capitolo per MooRER nella Capitale, ma soprattutto la concretizzazione di una visione che pone il prodotto e l'esperienza del cliente al centro di ogni scelta progettuale. In questo spazio dove artigianalità italiana e innovazione si incontrano, MooRER consolida la propria posizione di eccellenza nel panorama del luxury outerwear, guardando con determinazione ai prossimi traguardi internazionali che definiranno il futuro del brand nel mercato globale del lusso.