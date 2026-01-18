circle x black
Cerca nel sito
 

Mordecai, un viaggio in Mongolia tra identità e trasformazione

La collezione per il prossimo autunno-inverno segna un’evoluzione verso una maggiore concretezza, con capi pensati per persone reali

Un look della collezione Mordecai per il prossimo autunno-inverno
Un look della collezione Mordecai per il prossimo autunno-inverno
18 gennaio 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Per Mordecai la Mongolia è un’esperienza sensoriale. Un viaggio reale e metafisico, che nasce dall’incontro con le popolazioni nomadi locali e con il loro rapporto essenziale con il mondo. Un modo di vivere che diventa ispirazione per raccontare la collezione uomo autunno-inverno 2026/27. Il gesto del 'lasciare andare' diventa un mantra. Così come mettersi nei panni dell’altro, letteralmente e simbolicamente, è il principio che guida la narrazione di Mordecai. In scena, i modelli sono in costante movimento: si spogliano dei capi indossati, li lasciano cadere, altri li raccolgono e li fanno propri. Un ciclo continuo di trasformazione che riflette un’idea di identità fluida e condivisa. Il tutto si svolge su tappeti berberi della galleria d’arte Altai, dalle infinite sfumature di rosso, che amplificano il senso di ritualità e passaggio.

La collezione segna un’evoluzione verso una maggiore concretezza. I capi sono pensati per persone reali, e la componente concettuale viene volutamente ridimensionata a favore della funzionalità. I pezzi si compongono e si scompongono, si attaccano e si staccano, dando vita a veri capi quattro stagioni. È il caso di piumini e peacock, così come degli essenziali del guardaroba maschile, riletti attraverso il linguaggio distintivo di Mordecai. Il denim entra per la prima volta in collezione, declinato in nero, bianco, anche opalescente,e blu slavato. Viene spalmato o trattato per ottenere un effetto marcatamente outerwear. I cotoni sono battuti, cerati e lavati, con un aspetto volutamente 'used', mentre le lane follate e lavate a cesto acquistano una grinta ancora più decisa. Completano la proposta lane inglesi con fantasie tra pied de poule e check, lane cotte e mohair.

Parka e piumini presentano stampe effetto pelliccia, un trompe-l’œil che riporta al centro il rapporto tra uomo e animale. I jacquard tridimensionali aggiungono profondità materica, mentre la pashmina viene utilizzata per pantaloni over e giacche. Il linguaggio military si stempera nel workwear ma resta totalmente Mordecai: colli in pashmina, stacchini in nylon e chiusure ispirate al kimono. La palette cromatica accompagna il racconto con una gamma di sfumature di bianco, avorio, optical, alabastro, off-white, affiancate da beige, sabbia, copper, blu klein, nero e dall’immancabile verde fango.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
autunno inverno identità trasformazione concretezza denim cotoni
Vedi anche
News to go
Roma, turismo da record nel 2025: quasi 23 milioni di arrivi
Anguillara, trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno: la videonews del nostro inviato
News to go
Ddl violenza su donne, Bongiorno presenta riformulazione del testo
News to go
Bonus 2026, quali sono e chi può beneficiarne
News to go
Sigarette, 5 euro in più per ogni pacchetto: al via raccolta firme
News to go
Bonus bollette 2026: sale la soglia Isee
News to go
Agroalimentare, nel 2025 export verso record di 73 miliardi
Funerali di Aba, lungo applauso e palloncini bianchi: in migliaia per l'ultimo saluto
Maltempo in Sicilia, danni ciclone Harry nel Messinese - Videonews dalla nostra inviata
News to go
Bonus mobili 2026, detrazioni e agevolazioni
News to go
Milano-Cortina, scatta il maxi piano sicurezza
Giammetti: “Valentino era molto religioso, preghiera commovente” - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza