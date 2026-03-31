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Primadonna Collection rinnova collaborazione con Helena Prestes

Per la camapgna spring-summer 2026

Primadonna Collection rinnova collaborazione con Helena Prestes
31 marzo 2026 | 12.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Primadonna Collection rinnova la collaborazione con Helena Prestes, confermandola volto della nuova campagna advertising dedicata alla collezione primavera/estate 2026. Dopo il successo della campagna autunno/inverno 2025/2026, il brand pugliese prosegue il proprio percorso di comunicazione scegliendo ancora una volta la modella brasiliana per interpretare l’immaginario della nuova stagione. La campagna è stata realizzata nello scenario naturale di Fuerteventura, dove luce, paesaggi e atmosfere mediterranee diventano parte integrante del racconto visivo della collezione. In questo contesto prende forma una femminilità contemporanea, dinamica e sicura di sé, capace di esprimere carattere e stile attraverso ogni look.

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Helena Prestes interpreta questa visione con naturalezza, dando vita a un racconto che celebra una donna libera, consapevole e sempre protagonista del proprio stile. “Siamo felici di continuare questo percorso con Helena - afferma Valerio Tatarella, fondatore e amministratore unico di Primadonna Collection -. La sua personalità e la sua energia rappresentano perfettamente l’identità del brand e il modo in cui vogliamo raccontare la donna Primadonna: una donna contemporanea, sicura di sé e capace di esprimere il proprio stile con libertà".

Riproduzione riservata
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Primadonna Collection Helena Prestes campagna advertising collezione primavera/estate 2026
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