Primadonna Collection rinnova collaborazione con Helena Prestes

Primadonna Collection rinnova la collaborazione con Helena Prestes, confermandola volto della nuova campagna advertising dedicata alla collezione primavera/estate 2026. Dopo il successo della campagna autunno/inverno 2025/2026, il brand pugliese prosegue il proprio percorso di comunicazione scegliendo ancora una volta la modella brasiliana per interpretare l’immaginario della nuova stagione. La campagna è stata realizzata nello scenario naturale di Fuerteventura, dove luce, paesaggi e atmosfere mediterranee diventano parte integrante del racconto visivo della collezione. In questo contesto prende forma una femminilità contemporanea, dinamica e sicura di sé, capace di esprimere carattere e stile attraverso ogni look.

Helena Prestes interpreta questa visione con naturalezza, dando vita a un racconto che celebra una donna libera, consapevole e sempre protagonista del proprio stile. “Siamo felici di continuare questo percorso con Helena - afferma Valerio Tatarella, fondatore e amministratore unico di Primadonna Collection -. La sua personalità e la sua energia rappresentano perfettamente l’identità del brand e il modo in cui vogliamo raccontare la donna Primadonna: una donna contemporanea, sicura di sé e capace di esprimere il proprio stile con libertà".