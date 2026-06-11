Valstar presenta nuova collaborazione con The Observer

Valstar lancia una nuova collaborazione con The Observer: una travel jacket in suede e pelle pensata per una vita contemporanea in costante movimento. Presentata in occasione di Pitti Uomo il 16 giugno, la giacca nasce dall’incontro tra l’heritage outerwear di Valstar e l’approccio dinamico e internazionale di The Observer, reinterpretando l’iconica silhouette bomber attraverso una visione contemporanea legata al viaggio, alla libertà di movimento e alla quotidianità di chi è costantemente in transito.

Nata da una lunga amicizia e sviluppata nel corso di oltre un anno da Luigi Fila, Direttore Creativo di Valstar, e Robert Spangle, reporter e fondatore di The Observer, la giacca nasce dall’idea di creare un capo versatile e contemporaneo, capace di accompagnare con naturalezza ogni momento della giornata: dai viaggi ai contesti professionali, fino agli spostamenti quotidiani, combinando eleganza, comfort e funzionalità.

Le maniche in suede morbido si inseriscono all’interno di una silhouette pulita ed essenziale, arricchita da dettagli tecnici studiati per garantire comfort e libertà di movimento. Una costruzione discreta ma funzionale accompagna naturalmente i gesti quotidiani, senza alterare l’equilibrio e l’eleganza del capo. Il risultato è una giacca leggera, fluida e versatile, pensata per adattarsi con naturalezza a contesti e stagioni differenti.

La collaborazione traduce il concetto di funzionalità in una forma essenziale e sofisticata, lontana da riferimenti tecnici troppo espliciti. Ne nasce una giacca dal design pulito e contemporaneo, pensata per adattarsi con naturalezza a contesti diversi, tra viaggio, lavoro e quotidianità, mantenendo sempre equilibrio, praticità ed eleganza.

Sviluppata e indossata tra viaggi continui e contesti internazionali, dall’Ucraina a Milano, da Parigi agli Stati Uniti fino a Praga e Siviglia, la giacca riflette l’approccio dinamico di The Observer e nasce da esigenze reali legate al movimento e alla quotidianità contemporanea. Un capo progettato per accompagnare con naturalezza chi attraversa città, climi e situazioni differenti, unendo funzionalità, comfort ed essenzialità.

Il debutto a Pitti Uomo trova così una cornice naturale. Presentare la collaborazione a Firenze ha infatti rappresentato un passaggio significativo sia per Valstar sia per The Observer, all’interno di uno degli appuntamenti più importanti della moda maschile internazionale, capace di riunire editor, buyer, stylist, designer e professionisti del settore accomunati da una costante attitudine al viaggio e da una particolare attenzione alla qualità, alla costruzione e alla funzionalità del prodotto.

In questo contesto, la giacca incontra il suo pubblico ideale: persone che riconoscono il valore di capi raffinati, versatili e autenticamente funzionali, progettati per muoversi con naturalezza tra paesi, climi e occasioni differenti. La limited edition sarà disponibile in preorder online su Valstar Milano dal 1 al 30 luglio. Ogni capo sarà realizzato esclusivamente su ordinazione.