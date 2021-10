Morta Eleonore von Trapp, sua famiglia ispirò 'The Sound of Music'

Eleonore von Trapp Campbell, la cantante austriaca naturalizzata statunitense, ex membro dei Trapp Family Singers, la cui vita è stata narrata nel musical di Broadway del 1949, 'The Sound of Music' dal quale fu poi tratto il film omonimo nel 1965, è morta domenica a Northfield, in Vermont, all'età di 90 anni. La notizia della morte è riportata dal New York Times.

Eleonore, detta "Lorli", era nata a Salisburgo il 14 maggio 1931, secondogenita di Georg Ludwig von Trapp e della sua seconda moglie Maria Augusta Kutschera. I suoi fratelli sono Rosemarie von Trapp e Johannes von Trapp, ma aveva ben sette fratellastri nati dal primo matrimonio del padre con Agathe Whitehead von Trapp, che furono la base per la creazione della famiglia di cantanti e che sono ora tutti deceduti: Rupert von Trapp (1911-1992), Agathe von Trapp (1913-2010), Maria Franziska von Trapp (1914-2014), Werner von Trapp (1915-2007), Hedwig von Trapp (1917-1972), Johanna von Trapp (1919-1994) e Martina von Trapp (1921-1951). La Trapp Family si spostò in Italia, nell'estate del 1939, e quindi in Francia e Scandinavia per poi trasferirsi definitivamente negli Stati Uniti. Eleonore cantò nel coro di famiglia dal 1943 al 1953 nel ruolo di primo soprano. Quando suo padre morì, nel maggio del 1947, Eleonore aveva sedici anni. Nel 1953, sposò Hugh David Campbell, da cui ha avuto sette figlie.

Il musical e il successivo film erano liberamente basati su un libro autobiografico del 1949 di Maria von Trapp, morta nel 1987. “The Sound of Music” racconta la storia di una governante austriaca (interpretata da Julie Andrews nel film) che sposa il suo datore di lavoro, un vedovo (Christopher Plummer nel film), e poi insegna musica ai suoi sette figli. Il film ha vinto l'Oscar per il miglior film. Inoltre nel 1991 il romanzo è stato trasposto in una serie anime per la regia di Kōzō Kusuba giunto in Italia col titolo di 'Cantiamo insieme'.