Morto il nipote di Robert De Niro, Leandro Rodriguez aveva 19 anni

È morto a 19 anni Leandro De Niro Rodriguez, nipote di Robert De Niro che recitò anche in 'A Star Is Born'. Lo ha annunciato su Instagram, senza però specificare le cause del decesso, la madre Drena De Niro, figlia adottiva del divo di Hollywood e della prima moglie Diahnne Abbott. “Mio bellissimo dolce angelo - ha scritto la madre - Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l'amore e la luce che mi hai fatto sentire da quando sono diventata tua madre. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo l'amore potesse salvarti. Mi dispiace tanto piccolo mio. Mi dispiace tanto. Riposa in pace nel paradiso eterno mio caro ragazzo".

Rodriguez e Drena De Niro hanno interpretato il duo madre-figlio Paulette Stone e Leo Stone nel film di Bradley Cooper del 2018 'A Star Is Born'. Sono anche apparsi insieme nel film del 2005 'The Collection' e nel film del 2018 'Cabaret Maxime'.