MotoGP, Marquez vola negli Usa per quarta operazione

Marc Marquez è partito per gli Stati Uniti dove si sottoporrà a una nuova operazione all'omero che tanti problemi gli ha causato negli ultimi due anni. L'intervento, il quarto al braccio destro, è affidato al dottor Joaquin Sanchez Sotelo e avverrà in una struttura - la Clinica Mayo in Minnesota - all'avanguardia per questo tipo di operazioni.

Leggi anche MotoGP, Marc Marquez deve operarsi di nuovo

Difficile dire quanto Marquez starà fermo. In conferenza lo spagnolo ha detto di essere disposto a rinunciare a tutto il 2022 per poter essere competitivo nel 2023. Nella migliore delle ipotesi, se tutto dovesse andare per il meglio, è possibile anche rivedere Marc in moto per le ultime gare della stagione e per i test invernali, in modo da poter mettersi alla prova fisicamente.

Sul suo account Instagram si vede il pilota della Honda su un aereo che lo ha portato ad Amsterdam dove è previsto lo scalo per gli States.