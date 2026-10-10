circle x black
Cerca nel sito
 

Alfa Romeo, ecco i primi dettagli di Cuorerosso

sponsor

Il reveal è in calendario lunedì 12 ottobre al Salone di Parigi

Alfa Romeo, ecco i primi dettagli di Cuorerosso
10 ottobre 2026 | 19.09
Massimo Germinario
LETTURA: 1 minuti

Quando l'attesa sta per finire (il reveal è in calendario lunedì 12 ottobre al Salone di Parigi 2026) Alfa Romeo svela i primi dettagli di Cuorerosso, la nuova concept car del Biscione, che punta a essere espressione del design italiano, offrendo un assaggio della visione con cui il Biscione guarda al futuro. Sono pochi frammenti di un progetto nato al Centro Stile Alfa Romeo di Torino, dove il design italiano del Marchio continua a evolvere attraverso la ricerca di nuove forme e una cura artigianale di ogni dettaglio.

Gli scorci della carrozzeria e dell’abitacolo evidenziano la filosofia driver-centric che mette il piacere di guida al centro dell’esperienza e interpreta ogni innovazione in funzione dell’emozione al volante. Cuorerosso, così, non è l’anticipazione di un modello di serie, né un semplice esercizio di stile, ma - spiega la casa del Biscione - "un manifesto progettuale che esplora nuovi linguaggi e soluzioni, indicando la direzione con cui Alfa Romeo guarda alla mobilità di domani".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Cuorerosso design italiano Salone di Parigi
Vedi anche
Sanremo, De Martino e la sfida del festival: "Ci metto entusiasmo e incoscienza" - Video
Roma, Svilar k.o. e un mese di stop: il video dell'infortunio
Bechis e Cardinaletti sposi, il matrimonio e il primo bacio tra marito e moglie - Video
Trump alla Casa Bianca: "Abbiamo fatto risorgere Colombo" - Videonews
All'Ecofin accordo al ribasso su unione mercati - Videonews del nostro inviato
Caro carburanti, Eni taglia ancora il diesel a 2,19 - Video
Alberto Leonardis: "Ammiro Meloni ma su diritti civili sono vicino a Schlein" - Video
'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani con Antonio Albanese e Virginia Raffaele - Video
News to go
Auto, gli incentivi per passare a Gpl o metano
News to go
Pedopornografia online, sette arresti
Pillay vince il Nobel: "Se applaudite più forte potrei condividere il Premio con Trump" - Video
Dagli abiti de 'Il diavolo veste Prada 2' alla tunica di Hopkins, costumi di scena in mostra a Cinecittà - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza