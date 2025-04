All'Auto Moto Turin Show l'Asi festeggia la Fiat 600

L'Automotoclub Storico Italiano è partner di riferimento per il settore heritage dell'AMTS, l'Auto Moto Turin Show, che torna dal 4 al 6 aprile al Lingotto Fiere organizzato da GL Events Italia. Nello stand Asi, in questo che è un appuntamento dedicato alla passione per i motori, la star è l’icona pop Fiat 600 che compie 70 anni. Una vera reginetta della motorizzazione italiana: pochi altri modelli sono rimasti impressi nella memoria collettiva come la Fiat 600 nata nel 1955 e assurta a simbolo del boom economico e del benessere nel secondo dopoguerra.

La Fiat 600 venne presentata al Salone di Ginevra del 1955 destando subito l’interesse di tutti. La linea è decisamente gradevole, l’abitabilità è per quattro persone e si sfiorano i fatidici 100 km/h di velocità massima. Tutto questo è sufficiente per far sognare gli italiani, che la accolgono entusiasticamente nei concessionari, chi sognando romantiche gite fuori porta, chi la Mille Miglia e chi, finalmente, di andare al lavoro senza prendere freddo e pioggia. L’idea che esista finalmente un’automobile davvero per tutti rende euforici e la 600 conquista subito il cuore degli italiani, dando il via alla motorizzazione di massa.

La 600 rimane in produzione fino al 1970, quando il contatore degli esemplari prodotti si ferma a quota 2.695.000 esemplari. Durante questi anni nascono anche una folta gamma di “derivate”: dalle utilitarie 600 Multipla a sei posti, ai commerciali 600 T; dalle originali “fuoriserie” dei carrozzieri alle sportivissime Abarth. Queste versioni sono tutte presenti nello stand ASI ad AMTS, insieme ad un altro simbolo della Dolce Vita italiana: lo scooter Innocenti Lambretta. Nello stand sono esposte una 150 D del 1955, una 125 LD del 1956 e una 150 Li del 1960. Belle, eleganti, colorate e vere espressioni di libertà.